Exame toxicológico de Taylor Hawkins encontra vestígios de maconha e antidepressivos

Um exame toxicológico encontrou dez substâncias no corpo do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, encontrado morto aos 50 anos em um hotel de Bogotá, pouco antes de um show previsto para acontecer no Festival Estéreo Picnic.

Entre as substâncias, estão "THC (maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opioides", informou a Procuradoria da Colômbia em comunicado, sem esclarecer se essas substâncias provocaram a morte do músico.

Os peritos seguem trabalhando "para obter o esclarecimento total dos fatos que levaram à morte" de Hawkins, acrescentou o órgão.

A linha de emergência local recebeu uma ligação na noite de sexta-feira para atender um "paciente com dor no peito", informou a prefeitura de Bogotá neste sábado (26), em uma nota.

Ao chegar, encontraram uma médica particular que “fez as correspondentes manobras de reanimação; no entanto, não houve resposta, e o doente foi declarado falecido”, acrescenta a mensagem, sem especificar a causa do óbito.

Foo Fighters

Membro de uma das bandas de rock alternativo mais influentes e aclamadas pela crítica no mundo, Hawkins era conhecido por seu carisma no palco e por seus ritmos inspirados no rock clássico de lendas como Phil Collins e Roger Taylor, do Queen.

Hawkins fazia parte do Foo Fighters desde 1997, quando foi contratado pelo vocalista e ex-baterista do Nirvana Dave Grohl, contribuindo com a percussão em alguns dos maiores sucessos do grupo, como "Learn to Fly" e "Best of You". Antes de se juntar ao Foo Fighters, Taylor tocou bateria para a cantora indie canadense Alanis Morissette.

"A família Foo Fighters está arrasada pela trágica e prematura perda do nosso querido Taylor Hawkins", declarou a banda em um comunicado no Twitter, acrescentando que "seu espírito musical e seu riso contagiante viverão conosco para sempre".

Legenda: Fãs acendem velas em homenagem na frente do hotel em que o músico estava hospedado. Foto: DANIEL MUNOZ / AFP

O americano era casado com a ilustradora Alison Hawkins, mãe de seus três filhos.

Com seu estilo enérgico na bateria, Hawkins se tornou um dos integrantes mais conhecidos do grupo junto com Grohl. Este último também sofreu em 1994 a morte de seu então companheiro no Nirvana Kurt Cobain.

Shows cancelados

Em um comunicado, a organização do festival anunciou o cancelamento do show da banda na Colômbia, assim como da apresentação que faria neste domingo (27), em São Paulo.

Milhares de fãs que aguardavam a apresentação do grupo fizeram um minuto de silêncio e acenderam velas, logo que souberam da notícia de sua morte.

Em 2001, Hawkins ficou duas semanas em coma devido a uma overdose de heroína. Em entrevista de 2001 à publicação musical "Kerrang", ele comentou que esse episódio "mudou tudo" em sua vida.

