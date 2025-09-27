Diário do Nordeste
'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio de melhor filme ibero-americano no Chile

Honraria foi concedida na primeira edição da premiação chilena

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Premiação inédita escolheu longa entre obras em português e espanhol
Legenda: Premiação inédita escolheu longa entre obras em português e espanhol
Foto: Divulgação

Ganhar o prêmio inédito de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025 foi, sem dúvidas, uma das maiores honrarias concedidas a "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles – mas nem de longe foi o fim da campanha de sucesso do filme ao redor do mundo. Desde então, o longa tem angariado outras estatuetas importantes em premiações. Neste sábado (27), a obra recebeu mais um prêmio inédito: o Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-Americano, honraria concedida pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile.

Ao receber o prêmio, o cineasta Walter Salles destacou a importância de receber a honraria justamente no Chile, cujo cinema tem longa tradição de abordar temas como memória e resistência ao autoritarismo.

“O Chile viveu uma das ditaduras mais violentas da América Latina e conseguiu processar mais de 1.500 militares envolvidos em torturas e assassinatos. A Justiça chilena também determinou que a Lei da Anistia não se aplicava a crimes contra a humanidade, o que foi exemplar”, lembrou Salles. 

“Além disso, instituições como o Museu da Memória e dos Direitos Humanos simbolizam a importância de combater o esquecimento. Por tudo isso, este reconhecimento tem um peso muito especial para o nosso filme”, completou.

Com este troféu, Ainda Estou Aqui contabiliza 66 estatuetas em reconhecimento à produção.

Premiação inédita escolheu longa entre obras em português e espanhol
Verso

'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio de melhor filme ibero-americano no Chile

Honraria foi concedida na primeira edição da premiação chilena

