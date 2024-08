15 lançamentos de artistas cearenses para ouvir pop, rock, MPB, trap e mais

Entre os meses de julho e agosto, artistas cearenses de diversos gêneros musicais lançaram novos trabalhos, entre álbuns, singles e registros ao vivo. De novos nomes a artistas consagrados, passando pelo rock, pop, trap, MPB e outros gêneros.

Para te ajudar a atualizar suas playlists, o Verso reunião alguns dos principais lançamentos das últimas semanas em uma lista com novidades para todos os gostos e estilos. Confira:

Veja também Verso Show com mais de 20 artistas cearenses celebra 25 anos de música do agitador cultural Dalwton Moura Verso Pai e filhos da Família Vilas Boas dividem vida e palco unidos por amor e gratidão à música

Legenda: Registro ao vivo reúne diversas fases da carreira do músico cearense Foto: Jéssica Lima/Divulgação

O primeiro registro ao vivo do cantor, compositor e produtor musical Caio Castelo chegou às plataformas digitais no último dia 05, com dez faixas que contemplam diversas fases dos dez anos de carreira do artista. No repertório, há canções dos três álbuns de Caio, incluindo novas versões acústicas de "Transbordar" e "Nicarágua".

Com produção executiva de Dalwton Moura, Caio Castelo Ao Vivo foi gravado no programa Palco Aberto, da TV da Casa de Vovó Dedé, e conta também com um registro audiovisual, disponível no YouTube.

Serviço

Ouça o álbum nas plataformas digitais

Acompanhe o artista: @caiocasteloooo

Legenda: Caixão é um dos destaques do rock autoral cearense Foto: Reprodução/Instagram

Em julho, a banda de rock cearense Caixão divulgou o segundo single de seu próximo álbum, “Entre o Velho Tempo Futuro”, que tem lançamento previsto para o fim de setembro. Com riffs de guitarra poderosos, Bloodstains antecipa um disco com sonoridades que remetem ao hard rock clássico e reafirmam a inspiração dos músicos no melhor do rock progressivo dos anos 70.

Serviço

Ouça o single no Spotify ou no YouTube

Acompanhe a banda: @caixaocaixao

Dextape, Akarol e Cowboi Dück – “Sunny. Directors Cut”

Trio de destaque na música autoral caririense, os rappers Dextape Emece, Akarol e Cowboi Dück se uniram para gravar uma releitura da love song Sunny Director’s Cut, composição de Dextape lançada originalmente no álbum, e colocar “o Cariri no topo”. A música tem produção de Dextape e bobdubeat.

Serviço

Ouça o single no Spotify

Acompanhe os artistas: @dextapeemece, @__akarol__ e @cowboiduck

Donnah Troy – “Garota da Noite”

Drag queen, cantora e compositora, Donnah Troy lançou seu quarto single, o dançante “Garota da Noite” no fim de julho. A canção dá nome ao primeiro álbum da artista, que será lançado no próximo dia 23 de agosto.

Serviço

Ouça o single nas plataformas digitais

Acompanhe a artista: @donnah_troy

Eduardo Africano – “Estilo Cachorro” (part. Carú Lina)

Cantor, escritor e ativista do hip hop, o multiartista Eduardo Africano lançou o single Estilo Cachorro, com participação da cantora Carú Lina, no último dia 02. Com letra de Eduardo e produção de plnobeat, a música dá continuidade ao trabalho iniciado com o EP Eu Mermo (2023) e os singles Pedrin e Desordem, também lançados neste ano, mas traz inovações líricas e instrumentais.

Serviço

​Ouça o single no Spotify

Acompanhe o artista: @eduardo.africano

Fagner – “Além Desse Futuro”

Legenda: Artista lançou álbum inédito no início deste mês Foto: Washington Possato/Divulgação

Primeiro álbum solo de Fagner em uma década, Além Desse Futuro tem composições do artista cearense em parceria com Fausto Nilo, Zeca Baleiro, Caio Sílvio, Toninho Geraes, Chico Alves, Jorge Vercillo, Aulo Braz, Erasmo Dibel e Zeca Baleiro, além da regravação inédita de "Onde Deus Possa Me Ouvir", do cantor mineiro Vander Lee. O álbum é o 38º da discografia de Fagner e celebra a vivacidade do artista, que completou 50 anos de carreira em 2023.

Serviço

Ouça o álbum no Spotify

Acompanhe o artista: @fagneraimundo

Luciano Franco e Paulinho Pedra Azul – “Casa das Flores”

Durante a pandemia, Luciano Franco, um dos maiores compositores e multi-instrumentistas cearenses, gravou um show sem público no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Também em casa, o cantor e compositor mineiro Paulinho Pedra Azul assistiu ao show de decidiu escrever letras para as músicas de Luciano.

O resultado da parceria inusitada está em Casa das Flores, álbum lançado no fim de julho que reúne o talento da dupla e conta ainda com participações dos músicos Edmar Gonçalves, Edinho Vilas Boas, Gilmar Nunes, Claudine Albuquerque, Ingrid Sales e Yayá Vilas Boas.

Serviço

​Ouça o álbum no Spotify

Acompanhe os artistas: @lucianofranco51 e @paulinhopedraazul

Luh Lívia – “Infeli-Cidade”

Legenda: Cantora lançou segundo EP neste mês Foto: Gabriel Pacífico/Divulgação

No início deste mês, a cantora Luh Lívia lançou seu novo EP, Infeli-Cidade, nas plataformas digitais. Com sete faixas que passeiam entre a introspecção e a rebeldia, o EP faz parte de uma trilogia que dará origem ao próximo álbum da cantora, ainda sem data de lançamento.

O trabalho possui composições autorais e conta ainda com uma composição de Calé Alencar ("P.S. VSF!") e uma releitura de "Melô do Djavan", do cantor Mateus Fazeno Rock. A produção do EP é dos artistas Edu Recife (faixa "Irreal"), Matheus Brasil (faixa "Sinal da Tua Mão") e Bruno Souza (demais faixas do disco).

Serviço

​Ouça o EP nas plataformas digitais

Acompanhe a artista: @luhlivia

Luiza Nobel – “365 Dias”

Legenda: Canção da artista ganhou versão repaginada no mês passado Foto: Divulgação

Já conhecida dos fãs da cantora, a canção 365 Dias ganhou gravação inédita e chegou às plataformas digitais no fim de julho. Com produção musical de Yury Kalil e arranjos do guitarrista Liminha, o single foi inspirado na canção "Olhos nos Olhos", de Chico Buarque, e em experiências pessoais da cantora após um término conturbado.

Uma verdadeira jornada de autoconhecimento e busca pela liberdade, a música também ganhou um videoclipe colorido e solar, disponível no YouTube.

Serviço

​Ouça o single no Spotify

Acompanhe a artista: @luizanobel

Matuê – “Sabor Overdose de Yakisoba”

Legenda: Artista lançou três novas músicas em agosto Foto: Divulgação/IHateFlash

De surpresa e com pouca divulgação após o lançamento, o trapper Matuê lançou, no último dia 05, o EP "Sabor Overdose de Yakisoba", com três faixas inéditas: "A Última Dança", "Honey Babe" e "Reza do Milhão". Apesar do mistério – que fãs atribuem a uma estratégia de marketing –, o trabalho já está disponível nas plataformas digitais.

Serviço

​Ouça o EP no Spotify

Acompanhe o artista: @matue

Moon Kenzo – “Amarga”

Legenda: Moon Kenzo lançou seu álbum de estreia neste mês Foto: Negro Sousa

O álbum de estreia da cantora Moon Kenzo, Amarga, foi lançado no último dia 10 e traz dez faixas que demonstram a versatilidade da artista sobralense, que mix referências e vai do R&B ao Vaporwave. Em suas músicas, Moon relata a luta para existir "em uma sociedade cis, heteronormativa, racista e gordofóbica", pautando seu corpo e sua voz como ferramenta política.

Produzido por Gegê Teófilo e pela própria cantora, o disco traz participações especiais de Angel History, Simone Sousa, Jocasta Brito e Rami Freitas, Mona Gadelha, Agê e Marcus Au Coelho.

Serviço

​Ouça o álbum no Spotify

Acompanhe a artista: @moonkenzo

Nayra Costa – “Falem de Mim”

Legenda: Dona de uma das vozes mais conhecidas da música contemporânea cearense, Nayra lançou seu primeiro EP em julho Foto: Marinho Jr./Divulgação

O primeiro e esperado EP de Nayra Costa, Falem de Mim, chegou às plataformas no início de julho com quatro gravações inéditas. O trabalho, que consagra nova fase na carreira de uma das cantoras mais conhecidas de Fortaleza, conta com composições de Guilherme D'Almeida e Keanny Beaumont, Caiô (Outragalera) e Danilo Guilherme. Um dos destaques é a música "Pode Crer", parceria com o cantor Assun.

Serviço

​Ouça o EP nas plataformas digitais

Acompanhe o artista: @costanayra

Silvero Pereira – “Silvero Interpreta Belchior”

Legenda: EP em homenagem a Belchior é o primeiro de Silvero Pereira Foto: Igor de Melo/Divulgação

O EP de estreia do multiartista Silvero Pereira coroa uma trajetória de homenagens a um dos maiores nomes da música do Ceará. Produzido por Caio Castelo, Silvero Interpreta Belchior foi lançado no fim de julho e reúne cinco faixas icônicas do artista sobralense: “​Divina Comédia Humana” (que conta com participação de Ivete Sangalo), “​Comentário a Respeito de John”, “​Na Hora do Almoço”, “​Paralelas” e “​Princesa do Meu Lugar” (parceria com Bráulio Bessa).

Serviço

​Ouça o EP no Spotify

Acompanhe o artista: @silveropereira

WIU – “Vagabundo de Luxo”

Legenda: Cantor lançou segundo álbum de estúdio Foto: Luq Dias/Divulgação

Unindo duas potências da música contemporânea cearense – o trap e o forró –, o cantor WIU lançou, na última quarta-feira (10), seu segundo álbum de estúdio, Vagabundo de Luxo. Com treze faixas, o projeto une ainda batidas dançantes de reggaeton e funk e traz uma fase mais madura do jovem artista. Um dos destaques é a canção "Rainha da Finesse", que já ganhou videoclipe.

Serviço

​Ouça o álbum nas plataformas digitais

Acompanhe o artista: @hotwiu30

Zé de Guerrilla – “Viver é um Perigo” (part. Jéssica Caitano)

Parceria entre o artista cratense Zé de Guerrilla e a multiartista pernambucana Jéssica Caitano, o single Viver é Um Perigo parece um alerta, mas chega como um alento ao ouvinte. Com sonoridade leve e dançante, a música foi lançada no fim de julho e reúne o melhor dos dois artistas, tendo como base a versatilidade de Zé e a poesia de Jéssica.

Serviço

​Ouça o single no Spotify

Acompanhe o artista: @zedeguerrilla e @jessica.caitano