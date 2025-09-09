Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

AO VIVO: Acompanhe o julgamento de Bolsonaro no STF; ministros iniciam fase de votação

A Primeira Turma da Corte julga, também, os outros sete réus envolvidos na trama golpista de 2022

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:18)
PontoPoder
Ministros do STF reunidos no plenário
Legenda: Os ministros darão início à fase de votação da ação penal
Foto: Rosinei Coutinho/STF

Os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) voltam a se reunir, nesta terça-feira (9), para tratar da tentativa de golpe no Brasil em 2022. Neste momento, o colegiado, presidido por Cristiano Zanin, dá início à fase de votação com o parecer do relator, o ministro Alexandre de Moraes.

Finalizado o discurso de Moraes, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, nesta ordem, dão seguimento à votação.

Acompanhe ao vivo

Cristiano Zanin no plenário do STF
Legenda: O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, será o último a votar
Foto: Sophia Santos/STF

O que está em julgamento?

O STF julga a ação penal 2668, que trata de denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República (PGR). São acusados 31 réus, divididos em quatro núcleos:

  • Núcleo 1: envolve oito réus, incluindo Bolsonaro, e é considerado o núcleo "central" ou "crucial" da articulação golpista.
  • Núcleo 2: conta com seis réus que são acusados de disseminar informações falsas e ataques a instituições democráticas.
  • Núcleo 3: é formado por dez réus associados a ataques ao sistema eleitoral e à preparação da ruptura institucional.
  • Núcleo 4: sete réus serão julgados por propagação de desinformação e incitação de ataques às instituições.

Quem faz parte do 'núcleo 1'?

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin e atual deputado federal;
  3. Almir Garnier, almirante da reserva e ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF;
  5. Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do GSI;
  6. Mauro Cid, tenente-coronel da reserva e ex-ajudante de ordens da Presidência;
  7. Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil, além de candidato a vice-presidente em 2022.

Quais são os crimes julgados?

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado;
  • Participação em organização criminosa armada;
  • Dano qualificado;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Bolsonaro e advogados no plenário do STF
Legenda: Segundo a acusação, o ex-presidente Jair Bolsonaro seria o chefe da "organização criminosa" que planejou um golpe de Estado no Brasil após as eleições de 2022
Foto: Gustavo Moreno/STF

Relembre a primeira parte do julgamento

O julgamento teve início na semana passada, quando foram ouvidos o relator do processo no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, e os argumentos da acusação, representada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet — que é favorável à condenação do grupo.

"A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. A pacificação do País, que é o desejo de todos nós, depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições", alegou Moraes em seu discurso, adiantando que o parecer da relatoria também deve ser favorável à condenação.

Alexandre de Moraes durante julgamento no STF
Legenda: O ministro Alexandre de Moraes é o relator do processo no STF
Foto: Fellipe Sampaio /STF

"Não há como negar fatos praticados publicamente, planos apreendidos, diálogos documentados e bens públicos deteriorados", acrescentou Gonet.

Depois, em um processo que durou dois dias, foram expostos os últimos argumentos da defesa. Na oportunidade, muitos dos advogados se limitaram a negar ou a tentar diminuir a participação dos réus na trama golpista, enquanto outros escolheram atacar o ministro relator — como no caso do defensor do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI — ou alegar defesa culpando outros no processo — como fez o criminalista Andrew Farias, representante do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

