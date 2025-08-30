Por que esta marca de carro é a mais procurada no Ceará em 2025? Veja ranking
Seja para veículos novos ou usados, montadora é a preferida dos cearenses
Quando o assunto é comprar carros no Ceará, a marca preferida dos cearenses é a Toyota. Entre os veículos zero quilômetro (km), a preferência é por 18,27% dos consumidores, enquanto nos automóveis usados, a montadora japonesa é escolhida por 15,8% das pessoas.
No mercado de veículos novos, a Toyota lidera com certa folga em relação à segunda posição, ocupada pela Hyundai. A montadora sul-coreana foi a preferência de 12,56% dos cearenses, seguida de perto pela italiana Fiat, da Stellantis, com 12,17% dos consumidores.
Já no segmento de carros usados, a Toyota fica na ponta de forma apertada. Na vice-liderança, com 15,43% da preferência dos cearenses, surge a estadunidense Chevrolet. Com 14,59%, a alemã Volkswagen figura na terceira colocação.
Os detalhes constam em um levantamento da Webmotors Autoinsights, ferramenta que disponibiliza dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro. Para a análise, foram considerados base o número de buscas e visitas aos modelos de veículos anunciados na plataforma no Ceará entre janeiro e julho deste ano por marca.
Por que a Toyota é a mais procurada?
A CMO da Webmotors, Natália Spigai, elenca alguns motivos que fazem a montadora japonesa ser a preferida dos cearenses.
Ao longo do período de atuação da Toyota no País, ela afirma que a marca se notabilizou por ser sinônimo de qualidade e durabilidade, o que também contribui para valorizar os modelos dos veículos em uma eventual revenda.
"Além disso, a marca conta com modelos que respondem às necessidades dos cearenses, como Hilux, Hilux SW4 e Corolla Cross, que atendem principalmente aqueles que trabalham com turismo, têm um negócio próprio, ou precisam de um modelo 4×4 para terrenos mais adversos, por exemplo", define.
Natália também considera que, de acordo com o levantamento, o cearense "valoriza atributos ligados à credibilidade e reputação da marca": "Isso ajuda a explicar a boa posição de marcas tradicionais, como Toyota, Chevrolet, Volkswagen, Fiat e Hyundai", lista.
Veja também
Enquanto nos novos a liderança é da Toyota com certa folga, no segmento de usados, a montadora japonesa é seguida de perto por marcas como Chevrolet e Volkswagen. Natália Spigai enxerga esse equilíbrio como "natural", principalmente porque o cliente cearense que busca um veículo de segunda mão tem diferentes necessidades.
"A Toyota, por exemplo, é a marca com maior número de buscas e visitas no Ceará em 2025, porém não conta em seu portfólio com veículos de entrada. Essa demanda acaba sendo atendida por Hyundai, Chevrolet, Volkswagen e Fiat, que contam com HB20, Onix, Polo e Argo, por exemplo", destaca a CMO da Webmotors.