Gasolina no Ceará tem nova alta e chega a R$ 7,19 na cidade de Crateús

A gasolina no Ceará voltou a subir na semana entre 24 e 30 de outubro, de acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado neste sábado (30). A cidade de Cratéus, no interior do Ceará, continua a ter o preço mais alto do Estado, chegando a custar R$ 7,19.

O valor representa uma alta de R$ 0,09 em relação ao boletim divulgado na semana passada, referente ao período entre 17 e 23 de outubro. O preço médio do combustível no Estado também é o maior dos últimos três meses, chegando a R$ 6,80.

O Estado tem o sexto maior valor máximo da gasolina do Nordeste, atrás de Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas.

O menor preço registrado no Ceará foi de R$ 6,29, mesmo valor mínimo da Capital. A gasolina custou em média R$ 6,81 em Fortaleza na semana analisada, e o preço máximo chegou a R$ 6,99.

Confira os preços máximos da gasolina no Nordeste

Piauí - R$ 7,29

Ceará - R$ 7,19

Alagoas - R$ 7,19

Rio Grande do Norte - R$ 7,29

Pernambuco - R$ 7,43

Bahia - R$ 7,29

Sergipe - R$ 6,99

Paraíba - R$ 6,79

Maranhão - R$ 6,79

Veja preços no Estado

Caucaia

Preço médio: R$ 6,681

Preço mínimo: R$ 6,479

Preço máximo: R$ 6,989

Crateús

Preço médio: R$ 6,975

Preço mínimo: R$ 6,849

Preço máximo: R$ 7,190 Crato Preço médio: R$ 6,788 Preço mínimo: R$ 6,730 Preço máximo: R$ 6,899

Fortaleza

Preço médio: R$ 6,810

Preço mínimo: R$ 6,299

Preço máximo: R$ 6,999

Icó

Preço médio: R$ 6,675

Preço mínimo: R$ 6,550

Preço máximo: R$ 6,779

Iguatu

Preço médio: R$ 6,984

Preço mínimo: R$ 6,940

Preço máximo: R$ 6,990

Itapipoca

Preço médio: R$ 6,778

Preço mínimo: R$ 6,700

Preço máximo: R$ 6,810

Juazeiro do Norte

Preço médio: R$ 6,575

Preço mínimo: R$ 6,330

Preço máximo: R$ 6,799

Limoeiro do Norte

Preço médio: R$ 6,689

Preço mínimo: R$ 6,668

Preço máximo: R$ 6,699

Maracanaú

Preço médio: R$ 6,989

Preço mínimo: R$ 6,970

Preço máximo: R$ 6,999

Quixadá

Preço médio: R$ 6,755

Preço mínimo: R$ 6,620

Preço máximo: R$ 6,889

Sobral

Preço médio: R$ 6,929

Preço mínimo: R$ 6,550

Preço máximo: R$ 6,999