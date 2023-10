Dívidas de contas de luz e de água no Ceará poderão ser renegociadas pelo Desenrola; veja como

A Enel Ceará e a Cagece aderiram ao Desenrola Brasil, programa de repactuação de dívidas do Governo Federal. Os descontos dos débitos da conta de energia variam até 75%, enquanto os da fatura de água chegam a 40%. A adesão pode ocorrer até 31 dezembro deste ano.

A negociação é toda feita online, no site do Governo Federal. Segundo o Márcio Lisandro, responsável de Cobrança da Enel Ceará, o principal perfil de clientes aptos à renegociação é de baixa renda.

Ele não informou, contudo, quantas pessoas poderão aderir ao programa. Atualmente, a Enel Ceará tem 1.300.061 clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Quem pode renegociar dívida pelo Desenrola?

Clientes residenciais com dívidas de até R$ 5 mil, que possuem renda de até 2 salários mínimos (R$2.640,00) ou inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal);

Pessoas com dívidas dos anos 2019, 2020, 2021 e 2022.

Como participar?

A participação e negociação no programa acontece, exclusivamente, pelo site do Governo (www.desenrola.gov.br). Para isso, você precisa ter uma conta ativa no sistema GOV.BR;

Se não possuir, deve entrar no site (www.gov.br), selecionar “Entrar com gov.br”, digitar seu CPF, clicar em “continuar” e seguir as instruções de cadastro;

Só poderão aderir ao Desenrola os cadastrados com a conta Prata ou Ouro. Para isso, é necessário ir enriquecendo o cadastro para aumentar seu o nível.

De quanto será o desconto e quais serão as condições das dívidas da Enel?

Segundo a Enel, os descontos podem chegar a 75% para pagamentos à vista ou em até 60 vezes. O parcelamento poderá conter juros e parcela mínima será de R$ 50. Na página do programa, poderão ser feitas simulações de acordo com o seu perfil.

De quanto será o desconto e quais serão as condições das dívidas da Cagece?

Os clientes da Cagece que estiverem enquadrados nos critérios do Desenrola terão desconto de 40% no valor total da dívida com possibilidade de parcelamento em até 60 vezes.

Para contemplar os clientes que possuem débitos negativados no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) no mesmo período, mas que não se enquadram nos critérios definidos pelo Governo Federal, a Cagece está oferecendo o mesmo desconto de 40% sobre o débito vencido, com entrada de 10% e parcelamento do restante em até 24 vezes.

Nesse caso, a negociação deverá ser feita em uma loja ou núcleo de atendimento da companhia presencialmente.