Até quando vai o Desenrola Brasil? Saiba tudo sobre a nova fase do programa

O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, aberto desde 9 de outubro, chega a oferecer até 96% de desconto para alguns devedores. Essa é a terceira fase do projeto do Governo Federal, que vai até o dia 31 de dezembro de 2023.

Nessa etapa de renegociações, são atendidas pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos, ou inscritos no CadÚnico.

Conforme o Desenrola, podem ser renegociadas as dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022, e cujo valor atualizado seja inferior a R$ 20 mil.

Como acessar o portal Desenrola?

Por meio de sua conta gov.br prata ou ouro. Para subir de nível, é só seguir as indicações de atualizações cadastrais no site.

Ao clicar no site do Desenrola em "Entrar com gov.br" faça a sua identificação, digitando o seu CPF e senha da sua conta gov. Além disso, no primeiro acesso você precisará:

Aceitar os Termos de Uso da plataforma; Cadastrar um número de celular e um endereço de e-mail; Confirmar os dados de contato, digitando um código recebido no celular e outro no e-mail.

Quem se interessar, também pode fazer cadastro no gov.br ou de forma presencial nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Quem tem direito ao refinanciamento?

Faixa 1 : Pessoas Físicas com renda bruta mensal de até 2 (dois) salários-mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

: Pessoas Físicas com renda bruta mensal de até 2 (dois) salários-mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Poderão ser negociadas dívidas financeiras e não financeiras, cujos valores de negativação não ultrapassem o valor de R$ 5.000,00. O valor do financiamento será de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cliente, considerado o somatório das dívidas financiadas.

Quais dívidas não poderão ser financiadas?

Dívidas do FIES, crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiros.

Onde consulto minha renda?

CadÚnico:

1. Acesse: cadunico.dataprev.gov.br/#/consultaSimples

2. Digite seus dados:

a. Nome Completo;

b. Data de Nascimento;

c. Nome da Mãe;

d. Local de Cadastro (UF e Município);

3. Clique em Continuar;

4. Caso o cidadão não tenha o cadastrado no CadÚnico, aparecerá a seguinte mensagem: Atenção! Não foi possível localizar suas informações no Cadastro Único. Em caso de dúvidas você pode procurar o posto de Cadastro Único mais próximo da sua casa e verificar a situação do seu cadastro ou para se inscrever no Cadastro Único.

5. O cidadão pode consultar um posto de atendimento direto no site na parte inferior da página.

Meu INSS:

1. Acesse: meu.inss.gov.br

2. Entre com gov.br

a. Digite seu CPF;

b. Digite sua senha gov.br.

3. Clique em Extrato de Contribuições (CNIS);

4. Clique nos vínculos registrados para o ano de 2023;

5. A renda para o programa será a média de janeiro a maio de 2023.

Carteira de Trabalho Digital:

1. Acesse: gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho

2. Clique no botão Iniciar;

3. No portal de serviços do Ministério do Trabalho e Emprego, clique no botão Entrar com gov.br

a. Digite seu CPF;

b. Digite sua senha gov.br;

4. Clique em Continuar;

5. Em seguida clique no card Carteira de Trabalho Digital;

6. Será possível você ter acesso às informações dos dados pessoais da base de dados do Cadastro de Pessoa Física – CPF, as três últimas movimentações de seus vínculos, lista dos contratos de trabalho com opção para detalhar cada contrato e botão para gerar PDF com todos os contratos.

