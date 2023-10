Livraria Leitura inaugura loja no Shopping Iguatemi Bosque em novembro

A Livraria Leitura inaugura em novembro uma unidade no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza. A loja ocupará dois pisos do estabelecimento, com uma área de 1.027 metros quadrados de livros, artigos de papelaria e escritório, presentes, suprimentos de informática, itens da cultura geek e ampla variedade de brinquedos.

De acordo com a rede de livrarias, será a quarta loja da Capital cearense, que já conta com lojas nos shoppings RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza e Del Paseo.

No Brasil, é a 105ª inauguração. A data de chegada no Iguatemi ainda não foi confirmada, mas já é parte do plano de expansão da empresa, que divulgou a novidade ainda em junho.

A unidade "seguirá o conceito de ser um ponto de encontro para amantes da leitura e da cultura, um diferencial da marca no mercado".

Veja também

História

A primeira Livraria Leitura surgiu em 1967, na Galeria do Ouvidor, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o "compromisso de incentivar a leitura e o conhecimento, e proporcionar uma experiência única aos seus clientes, por meio de um atendimento de excelência e produtos de alta qualidade".