Grupo Edson Queiroz realiza evento online gratuito sobre carreira e desenvolvimento pessoal

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) promove, entre os dias 16 e 19 de outubro, a sua edição 2023 do Summit GEQ, evento anual com programação exclusiva e online voltada aos colaboradores e às pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal e carreira.

O evento, realizado anualmente, tem como objetivo proporcionar uma semana repleta de conteúdos enriquecedores, com compartilhamento de conhecimento e experiências sobre cultura, comportamento e inovação, gerando valor para o desenvolvimento pessoal e profissional dos espectadores.

Para isso, o Summit terá quatro painéis, um por dia, com palestrantes convidados, referências em seus segmentos, que abordarão temas relacionados à centralidade no cliente, colaboração, superação e inovação, atributos estes que fazem parte da plataforma de cultura do GEQ. Os convidados desta edição são: Alexandre Spinola, Dafna Blaschkauer, Maya Gabeira e Amanda Graciano. Após cada palestra, haverá mediação com um executivo da companhia.

Como participar:

Basta fazer a inscrição gratuita na plataforma Sympla

As palestras acontecem às 8h30, com reprise às 14h e 18h30.

Os palestrantes:

Alexandre Espindola é disseminador de conteúdo sobre a excelência em Serviço, Atendimento e Liderança. Com um DNA empreendedor e influenciado pelo jeito Disney de Encantar Clientes, se dedicou a transformar a forma como encaramos o atendimento e os serviços oferecidos.

Dafna Blaschkauer tem uma trajetória notável como executiva global de empresas como Nike, Apple e Microsoft, além da experiência como tenista profissional. Em sua palestra, ela traz valiosas lições de vida para os espectadores, desde disciplina e resiliência até habilidades de comunicação e empatia, desmistificando competências essenciais para o sucesso pessoal e profissional de cada um.

Amanda Graciano atualmente lidera a operação de Corporate Venture Builder na Fisher Venture Builder, apoiando empresas na evolução de seus mercados. Com seu compromisso com a inovação, com a criatividade e a mudança de mindset, Amanda faz toda a diferença para o sucesso das organizações.

Maya Gabeira é influenciadora e surfista. Sua jornada no mundo do surfe de ondas gigantes é um exemplo de determinação e superação. Desde os primeiros passos em suas aulas de surfe quando adolescente até um grave acidente no mar e, por fim, a conquista de dois recordes mundiais no esporte. Ela compartilha sua história inspiradora de superação e motivação no Summit GEQ.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 9 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.

Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil e Comunicação, com o Sistema Verdes Mares.