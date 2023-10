Empresários alemães chegam ao Ceará para conhecer oportunidades de compra futura de hidrogênio verde

O Ceará recebe, nesta segunda-feira (16), representantes de empresas alemãs interessadas em comprar futuramente derivados do Hidrogênio Verde. O grupo visitará o Complexo do Pecém e a planta da usina de Hidrogênio Verde da EDP, instalada em São Gonçalo do Amarante.

A delegação é organizada pela Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, que integra a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável. Integram a comitiva representantes de empresas e órgãos responsáveis pela transição energética de diversas regiões do país germânico:

NRW.Energy4Climate: agência de fomento de energias renováveis do estado da Renânia Vestfália

CAMPFIRE: consórcio para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de conversão e armazenamento de energia baseadas em amônia verde

RWE TI, empresa subsidiária da RWE, quinta maior geradora de energia da Europa

Hydrogen Hamburg, cluster de hidrogênio verde da região Hamburgo

Ministério da Economia, Transporte, Construção e Digitalização da Baixa Saxônia, estado do Norte da Alemanha

As entidades foram escolhidas considerando a necessidade de difundir estratégias e relações comerciais sobre o hidrogênio verde na Alemanha. Segundo Alessandro Colucci, Diretor de Internacionalização de Empresas e Desenvolvimento de Negócios da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo e diretor da comitiva, os potenciais compradores têm focos específicos em conhecer as iniciativas do setor no Ceará.

O consórcio CAMPFIRE e o cluster Hydrogen Hamburg buscam sobretudo achar fornecedores de amônia verde, utilizada para a descarbonização do transporte marítimo. Já a agência NRW, localizada em um coração industrial do país, busca neutralizar as emissões dos processos siderúrgicos.

Colucci destaca que a visita é pode ser pontapé para que o Ceará se consolide como um fornecedor de Hidrogênio Verde para a Alemanha. Decisões sobre investimentos no Estado cabem a cada empresa e devem ser tomadas posteriormente. O objetivo atual da comitiva é prospectar o mercado e firmar relações.

“Não se exclui que uma empresa possa pensar em algum investimento. Mas isso é muito mais para frente. O primeiro passo é se informar, criar laços, ter uma certa confiança no mercado, para depois poder pensar em investimentos. O primeiro passo é muito mais um mapeamento e identificação de parceiros”, aponta o diretor.

O grupo também deve visitar o Centro de Competência de Transição Energética do instituto Senai do Ceará, para conhecer as iniciativas voltadas à qualificação profissional do setor. Na quarta-feira (18), a delegação alemã parte para São Paulo, onde participará do Hydrogen Dialogue Latin America.

Ceará está na dianteira

O Ceará foi escolhido para a visita da comitiva alemã por sua posição estratégica na corrida pelo hidrogênio verde. O Estado se destaca pela planta no Complexo do Pecém e a quantidade de Memorandos de Entendimento firmados para produção de energia limpa.

A localização privilegiada, com a menor distância para a Europa, e a grande capacidade energética também tornam o Estado atraente para empresas interessadas nos derivados do HV.

A parceria do porto cearense com o Porto de Roterdã, na Holanda, o maior marítimo da Europa, também é significativa para a boa avaliação do Ceará. A Alemanha pode ser beneficiada inclusive pela proximidade com o equipamento holandês, já que recursos que chegarem ao porto podem ser transportados por tubulações entre os dois países.

“O Ceará está na frente. É um trabalho muito sério que o governo do Estado está fazendo para desenvolver essa nova cadeia de valor. O Porto do pecém está na dianteira em relação às declarações de intenção e vemos que lá existe uma dedicação muito séria para implementação de hidrogênio verde”, destaca Colucci.

Parceria entre Brasil e Alemanha

A missão empresarial foi organizada no âmbito da H2Brasil, projeto da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo que busca apoiar a expansão do mercado de hidrogênio verde no País.

O H2 Brasil realiza ações para fortalecer o mercado no Brasil em cinco frentes: regulamentação, disseminação de informações, capacitação e recursos humanos, inovação e expansão econômica. O projeto inaugurou uma planta piloto de hidrogênio verde em Itajubá, a primeira de Minas Gerais. Também são construídas parcerias com empresas e instituições de pesquisa do País, como universidades e o Senai.

Um dos focos é viabilizar a descarbonização de setores cruciais, como o de transporte, de fertilizantes, metalúrgico e de alimentos, segundo Marcos Oliveira, coordenador do segmento de Expansão do mercado de hidrogênio verde do projeto. Ele destaca que a missão do projeto é iniciar a cadeia de produção, intermediando a relação entre empresas e cooperando com os entes públicos para a regulação.

“Tem um vasto campo para dialogar, para apoiar o desenvolvimento, a integração de cadeias, geração de oportunidades. É tudo muito vivo. Se por um lado a gente tem análises das consultorias internacionais que apontam para o Brasil como um potencial player de produção.pelo potencial de energia renovável e diversos fatores, por outro lado, a gente tem desafios do ponto de vista regulatório. Os investidores querem saber como as coisas vão realmente funcionar”, reitera.

Na corrida pela transição energética, A Alemanha quer neutralizar as emissões de carbono até 2045, cinco anos antes do prazo definido pela União Europeia. Como tem baixo potencial produtivo, 90% do hidrogênio necessário para o país deve ser importado, segundo Alessandro Colucci.

O Brasil está entre as principais fontes do elemento, assim como países do sul da Europa, norte da África e do Oriente Médio. “Existe uma forte aposta nessa internacionalização, de criar uma nova rede de fornecimento, e o Brasil está muito bem posicionado”, afirma responsável pela internacionalização de negócios da cooperação Brasil-Alemanha.