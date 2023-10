Assaí abre mais de 130 vagas temporárias para trabalho no fim do ano no Ceará

A rede Assaí Atacadista está com mais de 130 vagas temporárias abertas para trabalho no fim do ano no Ceará, com inscrição até 10 de novembro. As oportunidades são para reforçar as unidades da empresa durante as festas de Natal e Ano Novo, período em que há um maior volume de clientes nas lojas.

Entre as vagas estão os cargos:

Operador(a) de Caixa,

Repositor(a) de Mercearia

Repositor(a) de Perecíveis

Repositor(a) de FLV (frutas, legumes e verduras)

Fiscal de Caixa

Conforme o Assaí, o período de trabalho será de 20 de novembro a 31 de dezembro. Entretanto, há possibilidade de efetivação após o término.

Para se inscrever, os interessados devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar na escala 6x1 (seis dias trabalhados e uma folga por semana).

Como se candidatar?

Os interessados devem realizar o cadastro em dois sites de consultorias de vagas, a AST e a Randstad. O cadastro é exclusivo por esses endereços e vai até o dia 10 de novembro.