Com vendas em alta, Pague Menos lucra R$ 60 milhões e tem melhor resultado desde 2024

A rede de farmácias cearense Pague Menos segue acumulando resultados financeiros positivos e finalizou o segundo trimestre de 2025 com os melhores indicadores desde 2024.

A empresa teve crescimento real de 14,5%, considerando a variação das mesmas lojas, a maior alta dos últimos dois anos. O lucro líquido ajustado foi de R$ 60,2 milhões, 36,2% maior que o do mesmo período de 2024.

Já o Ebidta (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), chegou a R$ 244,1 milhões no trimestre, com crescimento de 37,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado.

A receita bruta do grupo farmacêutico chegou a R$ 3,9 bilhões, valor 18% maior do que o período homólogo do ano passado.

O resultado se deve ao crescimento da base de clientes, impulsionamento dos canais digitais e campanhas comerciais, segundo a apresentação do resultado financeiro divulgada pela Pague Menos.

As farmácias da rede alcançaram mais clientes, com cesta de compras mais valorizadas. O crescimento de vendas foi de mais de 15% em todas as regiões do Brasil, puxado pela região Sul, com alta de 22%.

O ticket médio das compras chegou a R$ 91,04, com alta de 8,7% em relação ao trimestre análogo de 2024. A alta ocorre devido ao maior número de produtos comprados e a inflação acumulada com período.

Já o volume de compras teve movimento positivo por influência da maior frequência de compra dos clientes e base de clientes ativos.

CRESCIMENTO DA PRESENÇA NO MERCADO EM TODAS AS REGIÕES

A participação da Pague Menos no mercado farmacêutico chegou a 6,6%, com expansão em todas as regiões do País.

O Nordeste segue com maior market share - cerca de 20,6% das farmácias da região são da bandeira Pague Menos.

Em seguida, estão as regiões Norte (16% de participação no mercado), Centro-Oeste (5,1%), Sudeste (1,9%) e Sul (1,1%).

O grupo encerrou o semestre com 1.657 lojas, com nove aberturas e oito fechamentos. A companhia segue com conversão de lojas Extrafarma em Pague Menos - foram 150 conversões desde a aquisição, 18 delas realizadas no segundo trimestre de 2025.

SERVIÇOS DE SAÚDE E VACINAÇÃO

Cada loja registrou venda média mensal de R$ 800 mil no trimestre, com alta de 17,8% em relação ao 2T24. São mais de 400 lojas com vendas superiores a R$ 1 milhão por mês, número quatro vezes maior que no período anterior.

A Pague Menos também observou maior adesão de clientes aos serviços clínicos, ampliando sua presença como hub de saúde voltado à classe média expandida.

No segundo trimestre de 2025, a rede alcançou mais de 1.150 unidades dos consultórios farmacêuticos em operação.

Foram realizados 4,5 milhões de atendimentos no período, abrangendo serviços como aferição de pressão e glicemia, aplicação de medicamentos, testes rápidos e vacinação.

A maior alta foi dos serviços de vacinação, que cresceram 500% no período. A rede alcançou 7,6% de participação de mercado no segmento de vacinas do varejo farmacêutico.