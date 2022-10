Caixa paga abono salarial a 1 milhão de trabalhadores na segunda-feira (17); saiba requisitos

Nesta segunda-feira (17), a Caixa Econômica Federal pagará o abono salarial a aproximadamente 1,1 milhão de trabalhadores. Benefícios que foram objeto de revisão de valor, de origem judicial ou que não foram retirados durante os calendários já encerrados, entre 2016 e 2020, são o alvo dos pagamentos.

Instituído pela Lei 7.998/90, o abono salarial equivale no máximo a um salário mínimo - atualmente R$1.212 - pago a profissionais que ganham até dois salários mínimos. Os valores de pagamento variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base de referência. As informações são da Agência Brasil.

Nesse lote complementar, o valor médio a ser pago é de R$398,99, sendo de R$101 a R$1.212 por parcela. O crédito será feito diretamente em conta que o trabalhador possua na Caixa ou em conta poupança social digital aberta automaticamente no próprio nome, com opção de ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências. As parcelas não creditadas em conta ficarão disponíveis para recebimento até o dia 29 de dezembro.

Requisitos para receber

Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos. O primeiro é estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos. Também ter recebido remuneração mensal média de até dois salários-mínimos durante o ano-base.

Precisa ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração; e estar com dados informados pelo empregador (pessoa jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

