Prazo para atualização do CadÚnico é prorrogado por mais 30 dias

O Governo Federal anunciou nesta quinta-feira (13) a prorrogação por mais 30 dias do prazo para atualização do Cadastro Único (CadÚnico), que serve para famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. A revisão cadastral originalmente acabaria nesta sexta-feira (14).

A retificação é direcionada somente a beneficiários que atualizaram os dados pela última vez em 2016 ou 2017. Segundo o Ministério da Cidadania, os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam oito milhões de famílias.

Caso haja necessidade de atualização, a pessoa terá de ir a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento do CadÚnico em seu município.

Além de ser necessária para o Auxílio Brasil, a atualização do CadÚnico serve também para usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e da ID Jovem.

Como saber se os dados do CadÚnico estão atualizados?

A situação cadastral pode ser consultada pelo beneficiário no aplicativo do CadÚnico disponível para download em celulares Android (Google Play) e iOS (Apple Store).

Basta confirmar a atualização pelo próprio aplicativo se os dados estiverem corretos. Por outro lado, o usuário deverá ir a um posto de atendimento caso precise alterar algum dado.

O responsável deve levar o seu CPF e título de eleitor e pelo menos um documento de cada pessoa da família, como certidão de nascimento, CPF, RG, Carteira de trabalho ou título de eleitor, por exemplo.

