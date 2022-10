Veja como fazer o empréstimo do Auxílio Brasil pelo Caixa Tem

A contratação do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil já foi liberada pela Caixa na última terça-feira (11). O crédito pode ser liberado em 24 parcelas de até R$ 160 mensais, com taxa de juros de 3,45% ao mês.

Quem contratar o empréstimo não receberá o valor completo do auxílio até quitá-lo. Além disso, se parar de receber o Auxílio Brasil por algum motivo, precisará continuar pagando as parcelas.

Para solicitar o empréstimo, basta acessar o aplicativo Caixa Tem, comparecer em uma lotérica ou em um dos correspondentes Caixa Aqui.

Quem pode contratar?

É necessário ser o familiar cadastrado no Auxílio Brasil. Além disso, são necessárias as seguintes condições:

Estar recebendo o benefício há mais de 90 dias;

Não ter o benefício com data de término;

Não ter deixado de comparecer à convocação do Ministério da Cidadania para atualização cadastral

A prestação máxima de cada parcela do benefício é de R$ 160, correspondendo ao benefício permanente de R$ 400. Para parcelar, ele pode ser dividido em até 24 vezes, com taxa de juros de 3,45% ao mês e uma parcela mínima de R$ 15.

Como fazer a solicitação pelo Caixa Tem?

De início, é preciso acessar o aplicativo, que está disponível para dispositivos Android e iOS. Logo após, basta seguir os passos abaixo:

Após acessar, clique na opção "Empréstimo"

"Empréstimo" Siga para a opção em "Simular e Contratar"

Agora, clique em "Consignado".

Logo em seguida, a simulação realizada pelo aplicativo vai informar as seguintes condições:

a taxa de juros do empréstimo;

o prazo de duração do contrato;

o valor de cada parcela;

o valor que você vai passar a receber de auxílio se contratar o empréstimo;

o valor total que pagará pelo empréstimo no final.

Como solicitar em agências, lotéricas e correspondentes?

O procedimento será feito pelos funcionários destes locais e os detalhes serão informados ao interessado em contratar o benefício. Os pontos a seguir serão informados:

Taxa efetiva mensal e anual de juros;

Valor total contratado com e sem juros;

Valor, quantidade e periodicidade das prestações;

Soma do total a pagar no fim do empréstimo;

Acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que incidem sobre o crédito contratado;

Data do início e fim do desconto;

CNPJ da agência bancária ou do correspondente bancário;

Valor líquido do benefício restante após a contratação;

Valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito.

Mesmo com a solicitação realizada, é possível cancelar o empréstimo em até sete dias úteis, contados a partir da data do recebimento do valor contratado. Isso só poderá ser feito se houver saldo suficiente em conta para devolução do valor total do contrato ao banco.