Arco Educação confirma compra dos sistemas COC e Dom Bosco por R$ 920 milhões

O grupo cearense Arco Educação confirmou neste sábado (6) a compra dos sistemas de ensino COC e Dom Bosco, multinacional britânica, por cerca de R$ 920 milhões. A operação, no entanto, ainda aguarda a confirmação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Somados, os sistemas de ensino acumulam cerca de 210 mil alunos distribuídos em 800 escolas parceiras.

“A aquisição dos sistemas de aprendizagem COC e Dom Bosco reforça nossa estratégia para fortalecer o nosso posicionamento em soluções essenciais para o segmento K-12 privado. Traz complementaridade geográfica e de preço com nosso portfólio principal, permitindo que nossa plataforma melhor atender o mercado em geral ”, disse o CEO e fundador da Arco, Ari de Sá Neto, em comunicado ao mercado.

O valor da negociação que será pago representa cerca de 14 vezes o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2020. A negociação, que foi acompanhada por escritórios de advocacia, deverá garantir o pagamento de 80% do valor no momento do fechamento e 20% após o primeiro ano do negócio.