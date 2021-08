Alci Porto: "O emprego está onde os pequenos negócios estão"; veja entrevista

As micro e pequenas empresas estão deixando de ter relevância apenas nos bairros onde estão instaladas. O segmento vem ocupando posição de destaque nos últimos anos na economia local, posto que tem se mantido mesmo durante a pandemia.

Enquanto as médias e grandes empresas se veem com dificuldade para manter o quadro de funcionários intacto e as próprias portas abertas, o ritmo de nascimento de pequenos negócios acelerou desde março de 2020 e, com ele, a disponibilização de vagas de trabalho.

Alci Porto, diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Ceará e convidado desta semana do Diálogo Econômico, aponta que, em março deste ano, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por cerca de 95% dos empregos gerados no Ceará. Outro feito de destaque é o alcance do saldo positivo de negócios da ordem de 62 mil empresas abertas em 2020 contra apenas 45 mil em 2019.

Muitos desses novos negócios, no entanto, estão surgindo por necessidade e sem o preparo básico para que haja sucesso. Diante desse cenário, os atendimentos do Sebrae aos empreendedores cresceram 25% no ano passado, em um esforço de melhorar as chances de sobrevivência das atividades e a manutenção da fonte de renda.

Uma das principais dificuldades, conforme Porto, dos pequenos empreendedores ainda é a capacidade de compreensão de mecanismos e recursos que podem beneficiar os negócios de alguma forma, como a medida provisória que flexibilizou os contratos de trabalho, permitindo a suspensão ou redução de jornada e salários.

Os valores que guiam a concessão de crédito no sistema bancário tradicional no País também é outro gargalo que dificulta o ambiente de negócios para os micro e pequenos empresários. O diretor técnico do Sebrae pontua, no entanto, que, assim como a digitalização dos negócios, o acesso ao crédito passa por uma transformação que deve ser permanente e pode trazer inúmeros benefícios.