Com 30 mil empreendedores cadastrados, Governo assina os primeiros contratos do Ceará Credi

O Governo do Estado oficializou, nesta segunda-feira (19), a assinatura dos primeiros contratos do Ceará Credi, programa de crédito do Palácio da Abolição que oferece empréstimos de até R$ 5 mil para microempreendedores e trabalhadores autônomos.

O programa de microcrédito conta com investimento de R$ 100 milhões. Segundo o governo, já houve 30.187 solicitações.