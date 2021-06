Programa quer capacitar 25 mil empreendedores em Fortaleza até 2022

Até o ano de 2022, cerca de 25 mil empreendedores devem ser capacitados para potencialização de negócios já existentes e de outros que ainda vão nascer. Essa capacitação ocorrerá por meio de parceria entre o Serviço Nacional de Apoio às Micros e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae Ceará) e a Prefeitura de Fortaleza.

O anúncio do programa foi feito na manhã desta segunda-feira (28) pelo prefeito José Sarto e pelo Sebrae no Ceará. As inscrições para a capacitação poderão ser realizadas por meio do site do Fortaleza Capacita, que ainda será lançado.

Foco no empreendedorismo

A ideia do projeto é fortalecer programas da Prefeitura de Fortaleza já existentes, a exemplo do Meu Bairro Empreendedor, Meu Carrinho Empreendedor e Mulher Empreendedora. A capacitação ocorrerá de forma presencial e online e os capacitados vão receber também orientação técnica para acesso ao crédito.

Durante o anúncio, o diretor técnico do Sebrae Ceará, Alci Porto, mencionou que Fortaleza encerrou 2020 com mais de 229 mil empresas registradas, aumento de 46 mil negócios na comparação com 2019. Dessas 229 mil empresas, cerca de 77% são Microempreendedores Individuais (MEI).

"Ano passado foram 46 mil empresas a mais em Fortaleza, no entanto, os empreendedores encontram dificuldades de se manterem competitivos no mercado. A nossa campanha é para transformar quem empreendeu por necessidade em uma empresa por oportunidade", explica Alci Porto.

Outro ponto do programa é fortalecer o uso do Radar Sebrae, ferramenta que mapeia os negócios existentes nos bairros.

Alci Porto Diretor técnico do Sebrae Ceará "O Radar Sebrae vai ser útil nesse trabalho porque quem deseja empreender em determinado local vai poder entender a realidade do seu bairro antes de implementar aquele perfil de negócio."

Ao finalizar o evento de lançamento, José Sarto disse que o momento é "riquíssimo para a retomada do desenvolvimento em Fortaleza" e lembrou que a Capital cearense é o primeiro lugar em Produto Interno Bruno (PIB) entre as capitais nordestinas.

"Conseguimos passar o PIB de Salvador graças à visão de futuro e empreendedorismo", disse, destacando ainda a cooperação entre a sociedade, entidades representativas e os poderes atuantes. "Muitas cabeças pensam muito melhor do que uma só".

