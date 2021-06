Curso gratuito sobre WhatsApp Business oferece dez mil vagas para empreendedores

O Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds), em parceria com o WhatsApp, oferece dez mil vagas para capacitação gratuita sobre as funcionalidades do Whatsapp Business para empreendedores.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de junho para todos os estados brasileiros, com exceção do Rio de Janeiro e São Paulo, através do site do Cieds.

Objetivo do projeto

A iniciativa, que leva o nome Conecta+ Brasil, visa apoiar profissionais, formais e informais, com noções sobre as funcionalidades do WhatsApp Business, aplicativo gratuito para potencializar vendas e relacionamento.

Conteúdo da capacitação

Os participantes terão acesso a conteúdos exclusivos sobre inovação, criatividade, finanças pessoais e finanças para negócios, para que tenham melhor desenvolvimento profissional.

Além disso, os participantes terão a oportunidade de fazer parte de uma rede nacional do Conecta+ Brasil, com formação continuada e intercâmbio de conhecimento, assim como uma certificação especial.

