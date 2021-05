Executivas dão dicas a jovens que querem ingressar no mercado de trabalho

Oportunidades do mercado de trabalho para os jovens são o tema de debate promovido pela Organização Social Junior Achievement, nesta quinta-feira (27), às 17 horas, na plataforma Youtube.

A gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo 3 Corações, Janete Zambom Muniz, e HR Business Partner do grupo Ancar Ivanhoe Shopping Centers, Cláudia Santos, vão compartilhar experiências e dicas para o mercado de trabalho na atualidade.

As companhias são algumas das entidades mantenedoras da Junior Achievement Ceará. Fundada em 1919, nos Estados Unidos, a entidade é uma das maiores e mais antigas instituições de educação financeira, empreendedorismo, inovação e prática de negócios.

No Brasil, onde atua há 37 anos, a organização da sociedade civil (OSC) possui unidades em todos os estados e no Distrito Federal. No Ceará, a Junior Achievement está há 16 anos.

O propósito da OSC, mantida pela iniciativa privada, é despertar o protagonismo das crianças e dos adolescentes para inovar e empreender, estimulando o desenvolvimento pessoal nos programas e metodologias elaboradas pela

As metodologias desenvolvidas inserem os participantes no contexto do mundo dos negócios, proporcionando a vivência teórica e prática do mercado de trabalho. A instituição recebeu, por três anos consecutivos, o selo de 7ª ONG mais influente do mundo pela NGO Advisor, organização independente baseada em Genebra, na Suíça.

Serviço

Live “As competências e habilidades profissionais atuais”

Quando: 27/05/21 (quinta)

Horário: 17h

Onde: canal da Junior Achievement Ceará no Youtube -

https://www.youtube.com/channel/UCH0sgWy-8By9v9v7twD6MUw

Gratuita