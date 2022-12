Mercado da bola: veja contratações dos clubes da Série A

Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro iniciaram os planejamentos para 2023. Com o término da temporada 2022 em novembro, o mês de dezembro tem sido de montagem de elenco para as principais equipes do Brasil.

O Diário do Nordeste listou as contratações das equipes da Série A para 2023. Rebaixado à Série B, o Ceará também consta na listagem.

Das 21 equipes listadas, apenas seis times não oficializaram contratações: Bahia, Coritiba, Flamengo, Fluminense, Goiás e Palmeiras.

Veja contratações dos clubes da Série A

Fortaleza

Ceará

América-MG

Athletico-PR

Luciano Arriagada (atacante)

Atlético-MG

Bahia

Sem reforços anunciados até o momento

Botafogo

Marlon Freitas (volante)

Caio Vitor (meio-campista)

Bragantino

Thiago Borbas (atacante)

Juninho Capixaba (lateral-esquerdo)

Legenda: Juninho Capixaba atuará no RB Bragantino em 2023 Foto: Divulgação / RB Bragantino

Corinthians

Romero (atacante)

Matheus Bidu (lateral-esquerdo)

Coritiba

Sem reforços anunciados até o momento

Cruzeiro

Neris (zagueiro)

Anderson (goleiro)

Rafael Bilu (atacante)

Cuiabá

Já está com o nosso manto🔰



Fernando Sobral, novo reforço do Dourado, manda um recado para o torcedor!



Estamos juntos, Sobral! Pra cima👊👊 pic.twitter.com/0iyxY32dv4 — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) December 8, 2022

Flamengo

Sem reforços anunciados até o momento

Fluminense

Sem reforços anunciados até o momento

Goiás

Sem reforços anunciados até o momento

Grêmio

Pepê (volante)

Reinaldo (lateral-esquerdo)

Everton Galdino (meia-atacante)

Bruno Uvini (zagueiro)

Internacional

Mário Fernandes (lateral-direito)

Palmeiras

Sem reforços anunciados até o momento

Santos

São Paulo

Pedrinho (atacante)

Rafael (goleiro)

Vasco

Júnior Urso (volante)

Patrick de Lucca (volante)

