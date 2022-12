Grêmio anuncia contratação de Luís Suárez

O ano de 2023 vai começar com pé direito para os torcedores do Grêmio. O tricolor gaúcho anunciou na tarde deste sábado (31) a contratação do uruguaio Luís Suárez. O centroavante assinou contrato até o fim de 2024 e vai jogar com a camisa 9.

O jogador de 35 anos é uma das maiores contratações da história do Grêmio. Boa parte do salário do atleta será pago por empresas parceiras do clube.

É DO GRÊMIO! 🇪🇪🇺🇾 Um dos maiores da história do Uruguai, @LuisSuarez9 chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero y peleador! Seja bem-vindo, Luisito! pic.twitter.com/eOW9LXQ6fA — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

El pistolero, como é conhecido, estava atuando pelo Nacional do Uruguai na última temporda. No início do dia o jogador já havia se despedido do clube pelas redes sociais.

Fue lindo mientras duró ♥️



Último día del año, último día como jugador de @Nacional.



Gracias por el cariño! 🥹 pic.twitter.com/OALAlkznPj — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 31, 2022

No currículo, ele tem grandes passagens por clubes como Liberpool, Barcelona e Altético de Madrid. Já venceu duas chuteiras de ouro e foi campeão da Copa América, Champions League e Mundial de Clubes.

O centroavante é o oitavo reforço do Grêmio para a temporada de 2023. O clube também já anunciou Reinaldo, Cristaldo, Gustavinho, Pepê, Bruno Uvini, Carballo e Everton Galdino.

