Felipe se despede do Fortaleza nas redes sociais; atleta atuará pelo Goiás em 2023

O volante Felipe acertou com o Goiás por dois anos. Atleta do Fortaleza por oito temporadas, o jogador rescindiu contrato com o Tricolor e deve se apresentar em breve ao Esmeraldino. Nas redes sociais, o meio-campista se despediu do clube.

Na postagem, o presidente do Fortaleza agradeceu o atleta, classificou-o como um dos maiores jogadores da história do clube e desejou sucesso na trajetória.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Nosso muito obrigado. Gols, assistências, acessos, títulos, talento, identificação com a camisa. Pra mim, um dos maiores jogadores de nossa história. Desejo muito sucesso!"

O contrato de Felipe com o Fortaleza ia até o fim de 2023. No Goiás, o vínculo vai até 2024. O cearense deverá realizar exames médicos no novo clube já na próxima semana. Ele chega com aval do técnico Guto Ferreira.

O meio-campista não atua pelo Tricolor desde julho de 2022. O jogador chegou ao Pici em 2015. Ao todo, são 289 jogos defendendo a camisa tricolor, com 10 gols marcados. Com o Fortaleza, o meio-campo acumula vários títulos, como: Estaduais, Copas do Nordeste e o Brasileirão Série B.