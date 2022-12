Goiás negocia contratação de volante Felipe, do Fortaleza

O Goiás demonstrou interesse no volante Felipe, do Fortaleza. Os clubes abriram negociação para a transferência do meio-campo, que tem contrato com a equipe cearense até o fim de 2023. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia, confirmada pelo Diário do Nordeste.

No Pici desde 2015, com 289 partidas realizadas pelo time tricolor e 10 gols, o jogador de 28 anos foi afastado do elenco principal em julho, quando iniciou a negociação com o Al-Batin, da Arábia Saudita. Como o acordo foi travado, o clube optou por não utilizá-lo nas rodadas finais da Série A de 2022.

Titular absoluto em temporadas seguidas, Felipe acumula diversos títulos com a equipe: Estadual (5x), Taças dos Campeões Cearenses (2x), Copas do Nordeste (2x) e Série B (1x). Além do Fortaleza, também atuou por Uniclinic e Maranguape, e surgiu como nome cobiçado no mercado.

Em caso de saída confirmada, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda ainda conta com seis volantes no Fortaleza para 2023: Fabricio Baiano, Ronald, Lucas Sasha, Matheus Jussa, Hércules e Zé Welison. No momento, a cúpula tricolor segue atenta ao mercado em busca de mais contratações.