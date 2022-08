Felipe não deve mais atuar pelo Fortaleza em 2022; Marcelo Paz explica situação de volante

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, participou do programa esportivo “Jogada 1º Tempo” nesta sexta-feira (26) e explicou a situação do volante Felipe, que recebeu sondagens do exterior e treina separado do elenco. O dirigente ressaltou que o meio-campo não deve mais atuar no Leão em 2022.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Treina a parte com a possibilidade de uma negociação. Pode até voltar a jogar pelo Fortaleza, muito provavelmente não esse ano. Se ele voltasse hoje, seria 6º ou 7º volante, não seria agradável para ele. O Felipe tem uma história sensacional, 250 jogos pelo clube, como tem uma situação que ainda está dentro da negociação, talvez não deva jogar (no clube). Se não tiver, volta para 2023”.

A decisão ocorreu após Felipe manifestar o desejo de ser negociado na última janela de transferência, quando recebeu proposta do Al-Batin, da Arábia Saudita. No processo, por questões burocráticas, o acordo não foi firmado. No entanto, ainda há expectativa de ofertas para o jogador.

“No momento em que ele optou pela negociação ,a gente trouxe outros jogadores. A proposta veio e ele quis sair. Às vezes pegar novos ares faz bem para ele e para o clube. Se trazer de volta ao grupo, volta com status abaixo dos que chegaram. Fica treinando à parte até chegar negociação”, disse.

O próximo compromisso tricolor é domingo (28) contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi. O confronto é válido pela 24ª rodada, com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, da Rádio Verdinha AM 810 e tempo real do Diário do Nordeste.

