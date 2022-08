Clube árabe desiste de Felipe, mas permanência de volante no Fortaleza é incerta; entenda

A diretoria do Fortaleza encerrou a negociação de empréstimo do volante Felipe com o Al-Batin, da Arábia Saudita. As partes tratavam o acordo como avançado, mas entraves burocráticos impediram o acerto. O valor da transação era de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) com a equipe árabe.

O Diário do Nordeste apurou que o atleta também desperta interesse de outros mercados. Assim, a permanência do jogador de 28 anos no Pici para a sequência da temporada de 2022 ainda é incerta.

Vale ressaltar que Felipe não foi relacionado para os jogos contra Santos e Cuiabá, pela Série A, além do Fluminense, na Copa do Brasil. Até a definição dessa situação, o volante deve seguir sem atuar.

O contrato no Leão é até dezembro de 2023. A chegada ao Pici foi em 2015, se consolidando como a peça importante do elenco ao longo dos anos, somando 289 partidas e 10 gols. No período, venceu: Estadual (5x), Taças dos Campeões Cearenses (2x), Copas do Nordeste (2x) e Série B (1x).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil