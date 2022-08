Fortaleza diminui distância para sair do Z-4, mas tem sequência difícil na Série A; veja cenário

O Fortaleza deixou a lanterna do Brasileirão e subiu duas posições com a vitória contra o Cuiabá na 20ª rodada. A equipe ficou na 18ª posição e diminuiu a distância para deixar a zona de rebaixamento de sete para quatro pontos. Assim, pode sonhar com a saída do Z-4 em duas rodadas - no cenário mais positivo.

No momento, a equipe do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda soma 18 pontos, na frente de Atlético-GO (17) e Juventude (16). O Cuiabá, em 17º, completa a zona de rebaixamento, com 20.

A primeira equipe fora é o Avaí, com 21. De todas as equipes listadas, a única que venceu na rodada foi o Fortaleza, o que explica a melhora da situação. Para uma projeção positiva, o time cearense deve emendar uma sequência de vitórias e ainda torcer por resultados negativos dos adversários diretos.

Legenda: O Fortaleza subiu para a 18ª posição na tabela da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Nas probabilidades, a chance de rebaixamento do Leão segue muito elevada: 55%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Os demais times com altos índices são Atlético-GO (74,6%), Juventude (72,6%), Fortaleza (55,1%), Cuiabá (44,4%) e Avaí (44,1%) e Coritiba (29,8%).

Sequência difícil

O Fortaleza tem uma sequência difícil de jogos nas próximas rodadas do Brasileirão. Após superar um concorrente direto fora de casa, encara o Internacional (C), o Ceará (F), o Corinthians (C) e o São Paulo nas próximas rodadas. No 1º turno, por exemplo, a equipe perdeu esses respectivos duelos.

Assim, o desafio é manter a crescente de resultados e ser competitivo dentro de campo. Veja abaixo as próximas partidas do Leão e dos concorrentes que estão próximos da zona de rebaixamento.

Próximos jogos do Fortaleza (18º) no Brasileirão

Internacional (C)

Ceará (F)

Corinthians (C)

São Paulo (F)

Próximos jogos do Juventude (20º) no Brasileirão

América-MG (C)

Cuiabá (F)

Botafogo (C)

Internacional (F)

Próximos jogos do Atlético-GO (19º) no Brasileirão

Bragantino(C)

Botafogo (F)

Cuiabá (C)

Goiás (F)

Próximos jogos do Cuiabá (17º) no Brasileirão

Fluminense (F)

Juventude (C)

Atlético-GO (F)

Santos (C)

Próximos jogos do Avaí (16º) no Brasileirão

Corinthians (C)

Goiás (F)

Internacional (C)

Coritiba (F)

Próximos jogos do Coritiba (15º) no Brasileirão

Santos (C)

Atlético-MG (C)

Fluminense (F)

Avaí (C)

