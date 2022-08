Fortaleza tem semana livre de jogos após 4 meses e pode ter retornos importantes contra o Inter

O elenco do Fortaleza voltou a ganhar uma semana livre de jogos após mais de quatro meses. Nos próximos dias, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda terá um intervalo de seis dias - entre a segunda-feira (1º) e o sábado (6) - até a próxima partida, contra o Internacional, no domingo (7), às 18h, na Arena Castelão, pela Série A.

O último período mais longo de pausa nos compromissos foi entre 12 e 19 de março. Logo, uma maratona foi suspensa depois da vitória diante do Cuiabá, no domingo (31), pelo Brasileirão. A delegação retorna de Mato Grosso e chega na Capital no período da noite.

O período é fundamental para descansar os atletas e focar em atividades táticas específicas com o grupo. A comissão técnica promoveu ajustes na formação durante os últimos duelos, buscando variações ao modelo do 3-5-2.

Em 2022, o Fortaleza já participou de 51 jogos, somando 22 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. O time conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, avançou às quartas da Copa do Brasil e deixou a Libertadores nas oitavas. Na Série A , está dentro do Z-4, na 18º posição.

Retornos importantes

Legenda: Lucas Crispim foi um dos destaques do Fortaleza na temporada de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

No último boletim médico, o Fortaleza informou que não há nenhum atleta no DM. No momento, as ausências estão em transição: o lateral-direito Tinga (lesão ligamentar no pé esquerdo), e os volantes Zé Welison (estiramento no músculo posterior da coxa direita) e Hércules (desconforto em adutor).

Assim, com a semana cheia, a tendência é de avanço na recuperação para o trio ficar à disposição de Vojvoda. O meia Lucas Crispim, que cumpriu suspensão contra o Cuiabá, também volta e se torna uma alternativa.

