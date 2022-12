Sport encaminha contratação de Matheus Vargas por empréstimo

O Sport encaminhou a contratação do meio-campista Matheus Vargas para 2023. A previsão é de que o atleta, de 26 anos, desembarque em Recife na próxima semana para dar início a pré-temporada no CT José de Andrade Médicis. A informação é do ge.

Matheus Vargas deve ser cedido por empréstimo ao clube pernambucano. Em 2022, o meio-campista disputou 31 partidas, sem gols marcados, mas com duas assistências concedidas.

Na carreira, Matheus Vargas tem passagens por Atlético Goianiense, Ponte Preta, Osasco Audax e Kerkyra, da Grécia.

