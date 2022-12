Fortaleza define prioridades de reforços no mercado para 2023; veja posições

O Fortaleza trabalha na montagem do elenco e busca reforçar cinco posições para 2023. A reapresentação do time tricolor comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda está marcada para o dia 26 de dezembro, com a cúpula do futebol trabalhando com nomes para diversos setores.

Além do ala Yago Pikachu, que chega por empréstimo de um ano junto ao Shimizu S-Pulse, do Japão, o clube deseja cinco peças: zagueiro, lateral-direito, lateral-esquerdo, meia e centroavante. Em caso de saídas fora do planejamento, esse montante também pode aumentar.

Em processo de negociação, o clube firmou uma proposta de compra pelo meia Wellington Rato, do Atlético-GO. Os valores agradam à diretoria do Dragão, mas há ainda concorrências do Vasco e do São Paulo.

Na lateral-esquerda, o Fortaleza tem diversos nomes mapeados como Bruno Pacheco, do Ceará, e Gabriel Suazo, do Colo-Colo. A equipe tem o setor como uma das prioridades após a saída de Juninho Capixaba, que encerrou o vínculo em dezembro no Pici e se transferiu para o RB Bragantino.

Vale ressaltar ainda que a equipe leonina tenta permanência de Caio Alexandre, do Vancouver Whitecaps, do Canadá. O volante quer seguir no clube, mas requer acordo com a equipe do exterior.

Legenda: O volante Caio Alexandre é mais uma opção para o meio-campo do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

No momento, o elenco de Vojvoda soma 34 peças. Na renovação até 2024, a gestão tratou o fortalecimento do plantel como um dos pilares do projeto tricolor. Em 2023, a equipe participa de cinco torneios: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e Libertadores.

Elenco do Fortaleza para 2023 Goleiros (3) : Fernando Miguel (2023), Kennedy (2023) e Luan Polli (2023).

: Fernando Miguel (2023), Kennedy (2023) e Luan Polli (2023). Zagueiros (5) : Benevenuto (2026), Titi (2023), Brayan Ceballos (2023), Habraão (2024) e Brítez (2024).

: Benevenuto (2026), Titi (2023), Brayan Ceballos (2023), Habraão (2024) e Brítez (2024). Lateral-esquerdo (1) : Bruno Melo (2023 - estava no Corinthians ).

: Bruno Melo (2023 - estava no ). Lateral-direito (3) : Tinga (2023), Landázuri (2023) e Vitor Ricardo (2023).

: Tinga (2023), Landázuri (2023) e Vitor Ricardo (2023). Volantes (7) : Felipe (2023), Fabrício Baiano (jul/2024), Ronald (2024), Lucas Sasha (2024), Matheus Jussa (2024 - estava no Qatar SC, do Catar ), Hércules (2026) e Zé Welison (2026).

: Felipe (2023), Fabrício Baiano (jul/2024), Ronald (2024), Lucas Sasha (2024), Matheus Jussa (2024 - estava no ), Hércules (2026) e Zé Welison (2026). Meias (3) : Lucas Crispim (2023), Sammuel (2024) e Luiz Henrique (2023 - estava no Vasco ).

: Lucas Crispim (2023), Sammuel (2024) e Luiz Henrique (2023 - estava no ). Atacantes (12): Silvio Romero (2023), Robson (2023), Pedro Rocha (2023), Depietri (jul/2024), Igor Torres (2024 - estava no Bahia), Gustavo Coutinho (2024 - estava no Sport), Moisés (2024), Romarinho (2024), Edinho (2024 - estava no Juventude), Thiago Galhardo (2024), David Da Hora (2025) e Renato Kayzer (2025 - foi cedido ao Daejeon, da Coreia do Sul, mas se recupera de lesão no Tendão de Aquiles).