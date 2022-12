RB Bragantino anuncia Juninho Capixaba, ex-Fortaleza

O RB Bragantino anunciou nesta quinta-feira (8) a contratação de Juninho Capixaba, ex-Fortaleza. Aos 25 anos, o lateral-esquerdo assinou contrato de quatro anos com a equipe de Bragança Paulista, até dezembro de 2026.

CAPIXABA É DO BRAGA!



Juninho Capixaba é mais um reforço do Red Bull Bragantino para 2023. O lateral-esquerdo assinou ✍🏼 com o Massa Bruta até dezembro de 2026.



Seja bem-vindo a Bragança Paulista! #CapixabaÉdoBraga #BemVindoCapixaba#RedBullBragantino pic.twitter.com/I6k4pYY8ZT — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 8, 2022

Juninho Capixaba realizou exames e conheceu o CT do RB Bragantino. Em 2022, o lateral-esquerdo atuou em 59 partidas pelo Fortaleza, com três gols marcados e nove assistências concedidas. Nas redes sociais, o clube tricolor se despediu do atleta.

“O Fortaleza Esporte Clube agradece, de forma extensa, toda dedicação e profissionalismo do lateral-esquerdo Juninho Capixaba na temporada 2022. […] Juninho também foi crucial para chegar até as quartas de final da Copa do Brasil e alcançar mais uma vaga na CONMEBOL Libertadores […] Diante de grandes feitos, o Tricolor de Aço agradece ao atleta por honrar e respeitar as cores do Fortaleza, além da entrega e profissionalismo dentro e fora de campo. Para os próximos desafios do jogador, o Leão deseja sucesso.”

Na carreira, Capixaba ainda soma passagens por Bahia, Corinthians e Grêmio.

