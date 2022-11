Fortaleza aguarda Vojvoda, avalia elenco e define contratações: veja primeiros passos de 2023

O Fortaleza aguarda uma resposta do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda para 2023, mas intensificou o planejamento e já trabalha na montagem do elenco com expectativa na manutenção do treinador. “Estamos no páreo, conversando com ele e o empresário. Sabe o que terá aqui, a nossa proposta, e queremos a permanência, estamos tentando”, disse o presidente Marcelo Paz à Coluna na manhã desta quarta-feira (16).

O técnico pediu um prazo para responder sobre a oferta do Leão de renovação: o atual contrato é até 31 de dezembro de 2022. As recusas iniciais para o Atlético-MG e o Vasco aumentaram as expectativas.

Legenda: O Fortaleza monta um elenco mais robusto para a temporada de 2023 Foto: divulgação / Fortaleza

Vojvoda está com a família na Argentina e estuda o melhor projeto para o próximo ano. Corinthians, Bahia e o Elche, da Espanha, também surgem como interessados.

No Fortaleza, o calendário tem Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e a Libertadores em 2023. A reapresentação do elenco está marcada para 26 de dezembro, com a estreia da equipe leonina no ano marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Iguatu, pelo Estadual.

Total de reforços

A diretoria do Fortaleza planeja um elenco ainda mais robusto em 2023, até com número maior do que o plantel que começou em 2022. À Coluna, Paz falou em cerca de mais sete contratações: “Queremos um zagueiro, um ou dois laterais-esquerdos, dois meio-campos e dois atacantes. Uma lição de 2022, para ter o time mais robusto e se dividir entre as competições do ano”, afirmou.

O clube tem um mapeamento do mercado definido, com análise do cenário nacional e internacional. As características estão listadas, com o aguardo do acerto do treinador para acelerar os processos.

Posições buscadas pelo Fortaleza para 2023

1 zagueiro

1 ou 2 laterais-esquerdos

2 meio-campos

2 atacantes

Leia mais Alexandre Mota Fortaleza tem maior premiação da história do clube em 2022; veja valores milionários

Atletas em fim de contrato e emprestados

Dos jogadores com vínculo encerrado em dezembro, o Fortaleza já anunciou a renovação com o goleiro Fernando Miguel até 2023, além da aquisição do volante Zé Welison, com contrato até 2026. Já o lateral-esquerdo Juninho Capixaba não permanece e deve ser um reforço do RB Bragantino.

Um nome no radar para continuidade é o volante Caio Alexandre, que pertence ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, e esteve emprestado ao Leão. "Queremos a continuidade, vamos conversar. Foi comprado no Canadá por um valor alto, acho que seria difícil uma aquisição, mas tentaremos um acordo ou novo empréstimo. Caio tem interesse de ficar", explicou Marcelo Paz. O cenário é diferente para os meias Lucas Lima e Otero, que dependem da avaliação da comissão técnica que seguir no Pici.

No caso dos nomes emprestados, o clube faz uma avaliação interna do desempenho no ano e avalia a possibilidade de continuidade ou de novas negociações, o que inclui peças como o lateral-esquerdo Bruno Melo, o volante Matheus Jussa e o atacante Igor Torres.

Elenco do Fortaleza para 2023

Goleiros(*) : Fernando Miguel (2023), Kennedy (2023) e Luan Polli (2023).

: Fernando Miguel (2023), Kennedy (2023) e Luan Polli (2023). Zagueiros : Benevenuto (2026), Titi (2023), Brayan Ceballos (2023), Habraão (2024) e Brítez (2024).

: Benevenuto (2026), Titi (2023), Brayan Ceballos (2023), Habraão (2024) e Brítez (2024). Lateral-esquerdo : Bruno Melo (2023 - estava no Corinthians )

: Bruno Melo (2023 - estava no ) Lateral-direito : Tinga (2023), Landázuri (2023) e Vitor Ricardo (2023).

: Tinga (2023), Landázuri (2023) e Vitor Ricardo (2023). Volantes : Felipe (2023), Fabrício Baiano (jul/2024), Ronald (2024), Lucas Sasha (2024), Matheus Jussa (2024 - estava no Qatar SC, do Catar ), Hércules (2026) e Zé Welison (2026).

: Felipe (2023), Fabrício Baiano (jul/2024), Ronald (2024), Lucas Sasha (2024), Matheus Jussa (2024 - estava no ), Hércules (2026) e Zé Welison (2026). Meias : Lucas Crispim (2023), Matheus Vargas (2023), Sammuel (2024) e Luiz Henrique (2023 - estava no Vasco ).

: Lucas Crispim (2023), Matheus Vargas (2023), Sammuel (2024) e Luiz Henrique (2023 - estava no ). Atacantes: Silvio Romero (2023), Robson (2023), Pedro Rocha (2023), Depietri (jul/2024), Igor Torres (2024 - estava no Bahia), Gustavo Coutinho (2024 - estava no Sport), Moisés (2024), Romarinho (2024), Edinho (2024 - estava no Juventude), Thiago Galhardo (2024), David Da Hora (2025) e Renato Kayzer (2025 - foi cedido ao Daejeon, da Coreia do Sul, mas se recupera de lesão no Tendão de Aquiles).

(*): Felipe Alves tem contrato até 2023 e está emprestado ao São Paulo até o fim do próximo ano.