Fernando Miguel renova contrato com Fortaleza até o fim de 2023

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (8) a renovação contratual do goleiro Fernando Miguel para 2023. O vínculo tem duração de uma temporada, com opção de renovação por mais um ano.

A manutenção de Fernando Miguel inicia os movimentos da diretoria tricolor visando a temporada 2023. O goleiro, de 37 anos, está entre os destaques da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Neste ano, alcançou a marca de 648 minutos sem sofrer gols na Série A, sendo o 3º lugar no ranking de goleiros que ficaram mais minutos sem ser vazados na competição.

Com o desempenho à frente da meta tricolor, Fernando Miguel foi premiado com o troféu “Jogador do Mês” da Série A, sendo o único goleiro a conquistar a premiação.

Nesta temporada, o guarda-redes disputou 25 partidas. Pelo clube leonino, soma os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense.