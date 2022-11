Jogo do Ceará contra Juventude seguirá na Arena Castelão e sem a presença da torcida

Em meio ao imbróglio com o STJD, o Ceará definiu a Arena Castelão como palco da partida de domingo (13), às 16h, contra o Juventude, pela 38ª rodada. O confronto encerra a participação do Alvinegro de Porangabuçu na Série A deste ano. A informação foi confirmada pelo próprio clube.

A dois jogos do fim do Brasileirão, o Ceará mantém a confiança para encarar o Avaí, fora de casa, nesta quarta-feira (8), e o Juventude no próximo final de semana. A equipe de Juca Antonello precisa vencer os dois duelos e secar Cuiabá e Atlético-GO.

O Vozão vem numa sequência negativa de dez jogos sem vitória, com sete derrotas e três empates até aqui. Ao final da rodada 36, o Ceará desceu para a 18ª colocação, com 34 pontos.

Na partida derradeira da Série A deste ano, contra o Jaconero, o Alvinegro mandará seu jogo na Arena Castelão. A informação consta também no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

COM A PALAVRA O CEARÁ

O Ceará acredita que o regulamento de competições da CBF, além da pena, já prevê a perda de mando de campo, que é de 100 quilômetros de distância ou portões fechados. Assim, o clube já estaria resguardado de jogar longe da capital cearense.

PUNIÇÃO DO STJD

A Quinta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou e puniu o Ceará com uma pena de seis jogos com portões fechados em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, o Alvinegro teria de pagar multa de R$ 100 mil.

A decisão determinou que o clube jogue distante 100 quilômetros de Fortaleza-CE.

