Qual combinação o Ceará precisa para não ser rebaixado na próxima rodada? veja

Ao fim da 36ª da Série A, o Ceará ainda tem chances de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Após perder para o Corinthians por 1 a 0 no sábado, o Vovô corria risco de cair no domingo, caso Coritiba e Cuiabá vencessem seus jogos.

O Coxa ganhou do Fla por 1 a 0, mas o Cuiabá empatou com o Palmeiras em 1 a 1, mantendo as chances do Vovô de permanência.

Combinação

Em 18º com 34 pontos, o Vovô é o 18º colocado, 4 pontos atrás do 16º, o Cuiabá (que tem 40 pontos) , e o 17º, o Atlético/GO que tem 34.

Para continuar com chances para a última rodada, o Vovô precisa vencer o Avaí, às 19 horas na Ressacada, chegar aos 37 pontos e torcer para o Cuiabá não vença o Atlético/MG na quinta-feira (6). O Dourado joga no Mineirão às 20h30 contra o Galo.

E para o Vovô ultrapassar o Atlético/GO, basta que ele vença e o Dragão não supere o Athletico/PR, na quarta-feira, às 20h30, em Goiânia.

Queda

Em contrapartida, se o Cuiabá vencer o Atlético/MG na quinta-feira, o Alvinegro estará rebaixado, pois chegará aos 41 pontos, pontuação já inalcançável pelo Vovô.

Cenário para as duas rodadas

Para resumir, o Ceará precisa fazer 6 pontos, o Atlético/GO no máximo 4, e o Cuiabá no máximo somar um. O Alvinegro precisa vencer os dois jogos que restam, contra Avaí e Juventude, ambos já rebaixados, para chegar aos 40 pontos. Conseguindo a pontuação, o Vovô terá que torcer para que Cuiabá e Atlético/GO não cheguem lá, por terem mais vitórias que o Alvinegro.

Ou seja, o Cuiabá só pode somar mais um ponto em duas rodadas - enfrenta o Galo na quinta-feira no Mineirão e o Coritiba na Arena Pantanal no dia 13 - e o Atlético/GO só poderia somar mais 4 - enfrenta o Athletico/PR na quinta-feira e o América/MG dia 13 no Independência.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil