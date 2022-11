Fortaleza x Atlético-GO: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem confronto importante diante do Atlético-GO neste domingo (06) na Arena Castelão. O duelo é válido pela 36ª rodada e as equipes lutam por objetivos distintos na tabela. A partir das 16h (horário de Brasília) a bola vai rolar. O Tricolor precisa vencer para seguir sonhando com Libertadores.

Depois da derrota por 4x0 na última rodada contra o Palmeiras, o time de Juan Pablo Vojvoda quer voltar a vencer na competição e subir na tabela. O Fortaleza tem 48 pontos e, pensando em vaga na pré-libertadores, precisa vencer todos os confrontos que restam no torneio.

A torcida promete fazer a festa no estádio e quatro mosaicos estão sendo planejados para homenagear o treinador Juan Pablo Vojvoda.

Por outro lado, o Atlético-GO luta na parte debaixo da tabela e está na zona de rebaixamento. O Dragão também vem de derrota contra o Santos na última partida e precisa vencer para escapar da Série B.

Onde assistir ao jogo

A partida vai ter transmissão do Premiere, da Verdinha e em Tempo Real pelo Diário do Nordeste.

Momento | confira o pré-jogo

O Fortaleza entra em campo sonhando com uma vaga na pré-libertadores. O time vinha em uma sequência de oito rodadas de invencibilidade que foi rompida pela derrota por 4x0 contra o Palmeiras. Apesar da goleada, o momento tricolor ainda é positivo. A equipe tem o terceiro melhor aproveitamento do 2º turno, está com elenco completo e focado nos objetivos na reta final de Brasileirão.

Juan Pablo Vojvoda tem força máxima para o confronto. A única dúvida fica com Pedro Rocha. O atacante sentiu um desconforto muscular na posterior da coxa e foi baixa na última rodada. O Departamento Médico do clube analisa a situação do jogador.

Enquanto o Leão briga por Libertadores, o Atlético-GO quer a permanência na Série A. O Dragão embalou uma sequência positiva de resultados no 2º turno, mas vem de duas derrotas seguidas na competição. O time tem 33 pontos e precisa vencer para respirar na tabela. O duelo é decisivo para o futuro da equipe goianiense.

Para o confronto, o atacante Diego Churín é desfalque certo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jogador é uma baixa difícil para a equipe.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Marcelo Benevenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Moisés, Robson e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético-GO: Renan; Dudu (Edson Fernando), Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Baralhas, Willian Maranhão e Wellington Rato; Airton, Luiz Fernando e Shaylon. Técnico: Eduardo Sousa.

Palpites

Ficha Técnica | Fortaleza x Atlético-GO

Data:06/11/2022

Local: Arena Castelão

Horário:16h (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste

