Torcida do Ceará faz protesto contra a diretoria do clube

Torcedores do Ceará voltaram a protestar contra a diretoria do clube na manhã deste domingo (6). De forma pacífica, o grupo saiu da praça da Gentilândia até Carlos de Alencar Pinto, sede do clube. Com discursos direcionados ao atual presidente Robinson de Castro e pedindo sua renúncia, diversos alvinegros discursaram em cima do trio elétrico, contratado para o evento.

ASSISTA:

O número de manifestantes presentes ao evento não foi divulgado pela organização. Após chegaram a sede do clube, o grupo se dispersou.

No início de outubro, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, assegurou que não irá fazer qualquer mudança na diretoria alvinegra e nem irá pedir renúncia do cargo até o fim da Série A de 2022. Em entrevista ao programa Jogada 1º tempo, o mandatário alvinegro disse que era o principal responsável pelo momento do clube e que seguirá no comando alvinegro.

O dirigente é alvo de constantes protestos da torcida do Ceará. A cada nova ação, os torcedores pedem a sua renúncia do cargo.

Risco de rebaixamento

O Ceará precisa torcer por tropeços de Cuiabá e Coritiba neste domingo (6) contra Palmeiras e Flamengo, respectivamente, para seguir lutando contra o rebaixamento, após nova derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória dos concorrentes diretos, a equipe de Juca Antonello estará rebaixada à Série B ao término da rodada.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil