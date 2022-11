Ceará precisa torcer por tropeços de Cuiabá e Coritiba para não ser rebaixado; veja cenários

O Ceará precisa torcer por tropeços de Cuiabá e Coritiba neste domingo (6) contra Palmeiras e Flamengo, respectivamente, para seguir lutando contra o rebaixamento, após nova derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória dos concorrentes diretos, a equipe de Juca Antonello estará rebaixada à Série B ao término da rodada.

Veja cenários para o Ceará seguir lutando contra o rebaixamento

Torcer por empate ou derrota do Cuiabá (16°, com 37 pontos) contra o Palmeiras

Torcedor por empate derrota do Coritiba (15°, com 38 pontos) contra o Flamengo

Torcer por derrota do Atlético-GO (18°, com 33 pontos) contra o Fortaleza

Empate ou derrota de Cuiabá e Coritiba mantém o Ceará vivo na briga contra o rebaixamento. O time mato-grossense ocupa a 16ª colocação, com 37 pontos, enquanto a equipe paranaense figura na 15ª posição, com 38. Em caso de vitória, as equipes alcançariam os 40 pontos e rebaixariam matematicamente Ceará e Atlético-GO.

A equipe de Juca Antonello ainda precisará torcer contra o Atlético-GO, que enfrenta o Fortaleza. O time goiano ocupa a 18º colocação, com 33 pontos, e ultrapassa o Ceará com vitória ou empate.

O Ceará ainda tem duas rodadas pela frente na Série A, contra Avaí e Juventude. As equipes estão matematicamente rebaixadas à Série B. Os duelos acontecem no dia 9 e 13 de novembro.

