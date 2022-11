Corinthians x Ceará pela Série A ao vivo: acompanhe em tempo real

O Ceará visita o Corinthians neste sábado (5), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense ocupa a 17ª colocação, com 34 pontos, e luta contra o rebaixamento.

Qual horário

A partida válida pela 36ª rodada acontece às 20h30, deste sábado (5).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Robert Renan e Lucas Piton; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Ramiro. Técnico: Vitor Pereira.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard, Richardson, Fernando Sobral e Vina; Erick e Jô. Técnico: Juca Antonello.

FICHA TÉCNICA | CORINTHIANS X CEARÁ