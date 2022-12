Fortaleza confirma interesse no lateral Gabriel Suazo; conheça jogador

O Fortaleza confirmou que tem interesse na contratação do lateral-esquerdo chileno Gabriel Suazo, de 25 anos, para a temporada 2023. O jogador tem contrato com o Colo-Colo (CHI) até o final de 2022 e não deve renovar seu vínculo, passando a ficar livre no mercado. Apesar do interesse, o Fortaleza ainda não fez uma proposta oficial pelo jogador.

O agente de Gabriel Suazo também confirmou que clubes do futebol brasileiro entraram em contato demonstrando interesse na contratação do lateral-esquerdo e que o atleta e seu staff estão analisando as possibilidades. Apesar disso, o agente não confirmou quais clubes brasileiros teriam consultado a situação do jogador chileno.

QUEM É GABRIEL SUAZO?

Gabriel Alonso Suazo Urbina, mais conhecido apenas como Gabriel Suazo, é um lateral-esquerdo chileno de 25 anos. O atleta foi formado nas categorias de base do Colo-Colo (CHI) e atua no clube até hoje. Ele iniciou sua carreira como jogador profissional em 2016 e soma 221 jogos disputados com a equipe principal do clube chileno.

Na temporada 2022, Suazo disputou 38 jogos com a camisa do Colo-Colo, além de somar três gols e cinco assistências. Ele defendeu a equipe nas disputas da Liga Chilena, da Taça do Chile, da Supertaça do Chile, da Copa Sul-Americana e da Taça Libertadores. Ele enfrentou inclusive o Fortaleza em duas oportunidades, na fase de grupos da Libertadores.

Gabriel Suazo também acumula convocações para a seleção do Chile. Ao longo de sua carreira, ele disputou 13 partidas com a camisa da seleção chilena principal, sendo sete amistosos e seis rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Ele também soma convocações para as seleções de base do Chile.