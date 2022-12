Fortaleza lança Invicta, camisa em homenagem a Pikachu; veja imagens

Yago Pikachu voltou e já entrou em campo para divulgar o novo manto do Fortaleza, lançado nesta terça-feira (7). A camisa 'Invicta' homenageia o jogador, autor do gol do título do tricolor no torneio, e tem edição limitada. Há modelos masculino, feminino e especial.

A camisa foi usada no título da Copa do Nordeste de 2022, quando a equipe conquistou a taça sem perder nenhuma partida. O meia-atacante foi um dos destaques do time no torneio. Aos 30 anos, Yago Pikachu retorna ao Tricolor do Pici depois de um curto período no Shimizu S-Pulse, do Japão.

VENDAS

A edição limitada traz o número do atleta (22) e terá apenas mil unidades à venda. O torcedor pode adquirir o produto em todas as lojas oficiais do clube ou no site leao1918.com.br.

Para sócios, o novo modelo vai custar R$ 239, 00. Para não sócios, o valor é de R$ 299,00. É possível parcelar a compra em até três vezes.

O Fortaleza se reapresenta no dia 26 de dezembro, com foco na temporada 2023.

VEJA IMAGENS

Legenda: Fortaleza lança camisa em homenagem a Yago Pikachu. Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

