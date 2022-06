Entre artilheiros da Série A, Pikachu é terceiro em participações diretas em gol na temporada

Apesar da situação difícil no Campeonato Brasileiro, Yago Pikachu é um dos pontos de estabilidade do Fortaleza. O jogador de 30 anos lidera a artilharia do time e é o primeiro em assistências no Tricolor na temporada. Além disso, soma 23 participações diretas em gols, número que, se comparado a artilheiros de Série A, o deixa em terceiro lugar atrás apenas de Cano, do Fluminense, e Hulk, do Atlético-MG.

LÍDERES DE PARTICIPAÇÕES DIRETAS EM GOLS - 2022

* A lista considera jogadores da Série A que tem mais participações diretas em gols na temporada.

Cano - Fluminense: 22G e 2A (24) Hulk - Atlético-MG: 20G e 4A (24) Pikachu - Fortaleza: 15G e 8A (23) Calleri - São Paulo: 17G e 2A (19) Igor Paixão - Coritiba: 11G e 8A (19) Mendoza - Ceará: 16G e 2A (18) Erison - Botafogo: 14G e 3A (17) Pedro Raul - Goiás: 15G e 1A (16) Rony - Palmeiras: 13G e 3A (16) Marcos Leonardo - Santos: 12G e 3A (15)

Gustavo Scarpa (PAL): 7G e 6A (13); Terans (ATH): 9G e 3A (12); Roger Guedes (COR): 8G e 3A (11); Bissoli (AVA): 6G e 1A (7) completam a lista.

Somando Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Cearense, já são 37 jogos disputados em 2022. Essencial no esquema de Vojvoda, o meia tem 15 gols e oito assistências.

Além disso, acumula 65 chutes sendo 29 deles no gol. Outro dado é que o jogador deu 48 passes decisivos e leva 134 minutos para participar de um gol pelo tricolor. Os dados são do site Sofascore.

Neste domingo (19), o meia marcou o tento da vitória diante do América-MG, na Arena Castelão. No Brasileiro, o atleta tricolor marcou quatro dos dez gols feitos pela equipe no Brasileirão. Depois, entram na lista Moisés (2), Robson (2), Hércules (1) e Zé Welison (1).

Apesar de ter um dos piores ataques da competição, o meia segue decisivo na finalização e é pilar importante da recuperação da equipe no campeonato nacional.

GOLS DO PIKACHU NO FORTALEZA EM 2022:

BRASILEIRÃO

2ª rodada - Internacional 2 x 1 Fortaleza (Pikachu)

5ª rodada - Fortaleza 1 x 1 São Paulo (Pikachu)

10ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Goiás (Pikachu)

13ª rodada - Fortaleza 1 x América-MG (Pikachu)

LIBERTADORES

Fortaleza x Colo-Colo

Fortaleza x Alianza Lima

COPA DO BRASIL

Fortaleza ax Vitória

COPA DO NORDESTE

Fortaleza x Sport

Fortaleza x Altos

Fortaleza x Náutico (2)

CAMPEONATO CEARENSE

Fortaleza x Caucaia (2)

Fortaleza x Ferroviário

Fortaleza x Pacajus

Penúltimo na tabela, o Leão ainda está na zona de rebaixamento com 10 pontos. No entanto, após dias de crises internas e com a torcida, a equipe diminuiu a pressão ao ser o primeiro time cearense a vencer em casa. Agora, a equipe se prepara para o Clássico-Rei na Copa do Brasil.