Boeck e Pikachu crescem no momento mais importante do ano e são decisivos em vitória do Fortaleza

Vitória do alívio. Assim foi o triunfo do Fortaleza por 1 a 0 sobre o América-MG, na noite deste domingo (19), na Arena Castelão, que fez o Tricolor deixar a lanterna do Brasileirão na 13ª rodada. O resultado foi construído com atuações decisivas de dois dos principais nomes do time em 2022: Marcelo Boeck e Yago Pikachu.

O artilheiro do time retornou após cumprir suspensão e foi o autor do gol da vitória. O 15º dele no ano, se isolando ainda mais como principal goleador da equipe.

Já o arqueiro foi gigante embaixo das traves. Foram 4 defesas difíceis, evitando que o América-MG marcasse e deixasse a situação ainda mais dramática.

Legenda: Boeck foi fundamental em vitória do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Não foi uma atuação brilhante do Fortaleza. Mas nem era isso o necessário. Independente de qualquer coisa, o time precisava dos três pontos a todo custo. E conseguiu pela superioridade apresentada em determinados momentos do jogo, criando boas chances (foram 18 finalizações ao todo).

Além de Boeck e Pikachu, menção para Lucas Lima (deu assistência), Ceballos (foi bem defensivamente) e Zé Welison (deu boa sustentação no meio de campo).

A vitória vem no momento mais importante da temporada do Fortaleza. Depois de tudo que ocorreu ao longo das últimas 72 horas teve protestos da torcida no aeroporto, agressão ao atacante Robson, indisciplina do atacante Renato Kayzer, além de afastamento de Lucas Crispim e conversa de Vojvoda com torcedores que foram ao Pici cobrar melhores resultados, não triunfar sobre o Coelho deixaria a crise ainda maior.

Agora, o resultado pode ser uma virada de chave. A distância para o 16º colocado, primeiro time fora da zona de rebaixamento (o próprio América-MG), é de cinco pontos. Dá tempo para reagir.