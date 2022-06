Fortaleza afasta Lucas Crispim por tempo indeterminado e atleta desfalca clube contra América-MG

O Fortaleza comunicou neste sábado (18) o afastamento do ala-esquerda Lucas Crispim das atividades do clube por tempo indeterminado. Com a medida, o atleta desfalca o Tricolor do Pici contra o América-MG neste domingo (19) pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Lucas Crispim vinha sendo alvo de críticas dos torcedores leoninos nas redes sociais por conta da vida noturna agitada. Uma suposta comemoração de aniversário, na madrugada desta sexta-feira (18) para sábado (19), menos de 24 horas após o clube ser recebido com protestos e agressões no Aeroporto de Fortaleza, também gerou insatisfação entre os adeptos do Fortaleza.

Veja vídeo de suposta festa com Lucas Crispim

Nas imagens, o atleta aparece participando de uma festa que teria ocorrido no Porto das Dunas, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. A comemoração teria sido interrompida por torcedores que atiraram rojões no local onde acontecia a festa.

Fim da linha?

Afastado das atividades no Fortaleza, Crispim também fica em situação indefinida no Tricolor, assim como atacante Renato Kayzer, que está insatisfeito no clube e pode sair.

Desde fevereiro de 2021 no Leão, Crispim disputou 77 partidas, marcando cinco gols e dando 15 assistências. Pelo clube, o ala-esquerda conquistou o bicampeonato cearense e a Copa do Nordeste, além da vaga a Libertadores da América.

Veja comunicado do Fortaleza

"O Fortaleza Esporte Clube comunica o afastamento do ala Lucas Crispim de suas atividades com o elenco profissional por tempo indeterminado.

Os atletas, obviamente, têm direito ao lazer. No entanto, devem saber que há momentos e formas adequadas para isso.

Jogadores profissionais representam o Clube, e a Instituição precisa ser respeitada sobretudo nos momentos mais difíceis.

O atleta já não participa hoje do treino de apronto para o jogo contra o América-MG e está fora da partida de amanhã."