Marcelo Benevenuto nega conteúdo de áudio e rechaça "panelinha" no Fortaleza: "Grupo está fechado"

O zagueiro do Fortaleza, Marcelo Benevenuto fez um post em suas redes sociais negando de que exista uma "panelinha" no elenco do clube, após seu nome estar envolvido em um áudio que circula na internet. No referido audio, um torcedor não identificado, afirma que o zagueiro tricolor revelou uma "panelinha" no elenco.

Logo em seguida, Benevenuto fez questão de ir em suas redes sociais desmentir o conteúdo do áudio, garantindo que o grupo do Fortaleza está unido.

Tem alguns torcedores falando que eu falei de alguns jogadores e que estão de panelinha no grupo. Em nenhum momento eu falei isso e muito menos citei algum nome, nosso grupo está totalmente fechado para tirar o time dessa situação que está incomodando a todos! Momento ruim todo time vai passar algum dia ou alguns dias, faz parte não só do futebol como na vida. Vamos seguir trabalhando para sair o mais rápido possível dessa situação”, escreveu o zagueiro na postagem.

Confira o post de Benevenuto:

Legenda: Benevenuto postou em suas redes sociais negando conteúdo de um áudio de torcedor Foto: Reprodução / Instagram