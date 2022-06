Capitão e presidente do Fortaleza repudiam agressão a Robson, que se manifesta: "até quando?"

A agressão sofrida pelo atacante Robson, do Fortaleza, foi repudiada pelo clube em nota oficial e também por outros jogadores do elenco. Através das redes sociais, alguns membros do Tricolor prestaram solidariedade ao companheiro.

Um deles foi o zagueiro Tinga, capitão do time. "Inaceitável e vergonhoso. Não é e nunca vão ser resolvidos os problemas com agressão".

Legenda: Tinga se manifestou em solidariedade a Robson Foto: Reprodução/Instagram

O próprio Robson também se manifestou: "Até quando vamos ter que "aceitar" esse tipo de atitude?", questionou.

O presidente Marcelo Paz também postou mensagem de apoio ao atleta. "Covardia nunca pode ser normalizada, jamais tolerada. Toda nossa solidariedade ao Robson".

Legenda: Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, se manifestou Foto: Reprodução/Instagram