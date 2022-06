Ceará se solidariza com Robson, do Fortaleza, após agressão sofrida

O Ceará se solidarizou com o atacante Robson, do Fortaleza, após a agressão sofrida no desembarque do clube leonino nesta sexta-feira (17). O jogador do Leão foi agredido com um capacete por um torcedor em protesto da torcida tricolor no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Com um tweet, o Alvinegro publicou nota de repúdio ao ato contra o jogador leonino e se solidarizou com jogador e o clube.

O Ceará SC repudia todo tipo de violência e se solidariza com a instituição Fortaleza EC, e também com o atleta Robson, pelos atos de violência sofridos na tarde desta sexta-feira (17). Prezamos e lutamos por um futebol sem violência em todos os momentos", publicou o Vovô.

Floresta também se manifesta

O Verdão da Vila Manoel Sátiro também se manifestou em apoio ao jogador do Fortaleza e ao clube do Pici. O Floresta, que joga a Série C do Brasileiro, também desejou sorte ao Fortaleza no Brasileirão.

A manifestação sempre existirá no futebol, não há dúvidas. Mas, quando perde o controle e parte para agressão física, a legitimidade do protesto chega ao fim. @fortalezaec e ao atleta Robson, nos solidarizamos pelo ocorrido. Deem a volta por cima e boa sorte no @Brasileirao . — Floresta Esporte Clube (@florestaec) June 17, 2022