Torcida do Fortaleza faz novo protesto em frente à sede do clube no Pici; veja imagens

Após uma sexta-feira tensa com protestos e agressões de torcedores contra jogadores do Fortaleza na saída do Aeroporto Pinto Martins, o sábado também já começa com manifestações de tricolores, desta vez na sede do clube, no bairro Pici.

Dezenas de torcedores estão concentrados em frente à sede leonina, na Av. Fernandes Távora. Até o momento, nenhuma agressão foi registrada, no entanto, pessoas com celular ou equipes de reportagem estão sendo ameaçadas a não registrar o ato. Clima de tensão é elevado.

Legenda: Torcedores do Fortaleza em frente ao Pici Foto: Fabiane de Paula/ SVM

O Fortaleza divulgou programação de treinamentos para o período da tarde. Nenhum jogador ou membro da comissão técnica foi visto no local.

